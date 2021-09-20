Тендер на разработку системы Главный радиочастотный центр опубликовал 15 сентября, его стоимость — 15 миллионов рублей. Система получит название «Окулус», запустить ее планируется в 2022 году. Как пишет «Коммерсантъ», ее главной задачей станет выявление распространения экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, искусственный интеллект, на основе которого будет работать «Окулус», позволит «ускорить процесс», говорится в документации.

Эксперты считают, что реализовать подобны проект в масштабах рунета будет проблематично. «Нужно не только разработать систему мониторинга, но и обеспечить прохождение через нее всего интернет-трафика», — отмечает исполнительный директор Artezio Павел Адылин. По подсчетам совладельца компании «Ланит-Терком» Владимира Уфнаровского, разработка системы «Окулус» может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр также предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Порно планируют разделить на «незаконное» и «не запрещенное законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним. Подтверждать возраст нужно будет через Госуслуги.