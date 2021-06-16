В Роскомнадзоре предложили предоставлять россиянам доступ к порно через Госуслуги

К «незаконному» порнографическому контенту Главный радиочастотный центр предложил отнести детскую порнографию и «явно оскорбительное» порно — в том числе изнасилования. «Не запрещенную законом» порнографию авторы инициативы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Как пишет «Коммерсантъ», только к такому порно планируется дать доступ совершеннолетним россиянам.

Фильтровать порнографический трафик предлагаю по умолчанию — с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. Отдельно рассмотрят обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах, чтобы обезопасить детей от деструктивного контента.

Однако эксперты считают предложения неэффективными. На сетях уже работают технические средства противодействия угрозам, которые фильтруют противоправный контент в рамках закона о «суверенном рунете», однако заблокировать всю порнографию сложно. В случае блокировки у пользователей останутся сервисы VPN, успешно работающие в России.