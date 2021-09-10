Twitter тестирует новые функции. Пользователи смогут воспользоваться «мягкой блокировкой», а также вступить в сообщества по интересам, аналогичные те, что есть в Facebook.
imagine an alternate timeline where everyone just gets you— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021
say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2
Как считают в Twitter, некоторые разговоры предназначены «не для всех, а только для людей, которые хотят поговорить о том, о чем вы хотите поговорить». С появлением сообществ по интересам пользователи смогут твитить непосредственно внутри определенной группы, а не в общей ленте. Прокомментировать твит смогут только подписчики сообщества, где он опубликован — все остальные смогут только читать и цитировать.
Первые тестовые сообщества посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам — сейчас они есть в приложении на iOS и в десктопной версии. Создатели сообществ смогут отправлять приглашения вступить в них другим пользователям, а также устанавливать свои правила внутри группы. Чтобы получить доступ к сообществам, нужно подать заявку.
Также Twitter запускает функцию «мягкой блокировки». С ее помощь пользователи смогут удалять подписчиков, перейдя на страницу своего профиля, щелкнув «подписчики», а затем значок с тремя точками рядом с именем подписчика и выбрав «удалить этого подписчика». Уже бывший читатель не узнает о том, что его удалили — Twitter уведомление об этом присылать не будет.
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx
Напомним, ранее Twitter запустил в России функцию Ticketed Spaces. Это аудиокомнаты, аналогичные Clubhouse, попасть в которые можно только по билету.
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