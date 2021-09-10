Как считают в Twitter, некоторые разговоры предназначены «не для всех, а только для людей, которые хотят поговорить о том, о чем вы хотите поговорить». С появлением сообществ по интересам пользователи смогут твитить непосредственно внутри определенной группы, а не в общей ленте. Прокомментировать твит смогут только подписчики сообщества, где он опубликован — все остальные смогут только читать и цитировать.

Первые тестовые сообщества посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам — сейчас они есть в приложении на iOS и в десктопной версии. Создатели сообществ смогут отправлять приглашения вступить в них другим пользователям, а также устанавливать свои правила внутри группы. Чтобы получить доступ к сообществам, нужно подать заявку.

Также Twitter запускает функцию «мягкой блокировки». С ее помощь пользователи смогут удалять подписчиков, перейдя на страницу своего профиля, щелкнув «подписчики», а затем значок с тремя точками рядом с именем подписчика и выбрав «удалить этого подписчика». Уже бывший читатель не узнает о том, что его удалили — Twitter уведомление об этом присылать не будет.