Twitter запустил в России аудиокомнаты. Но чтобы попасть в них, нужно купить билет

Сейчас платные аудиокомнату находятся на стадии бета-тестирования, но подать заявку на создание можно уже сейчас. Подключить функцию можно в разделе приложения Twitter «Монетизация». Для того, чтобы запустить аудиокомнату, у пользователя должно быть не менее 1000 читателей и как минимум 3 состоявшихся голосовых чата.

С Ticketed Spaces блогеры смогут общаться с поклонниками, а также проводить семинары и лекции. Количество билетов и их стоимость пользователи устанавливают самостоятельно — 97% от выручки за вычетом комиссий Apple или Google, взимаемых за покупку в приложении, Twitter оставит ведущим аудиокомнат.

Средства поступят на счет через 45 дней. После того, как суммарный заработок превысит 50 тысяч долларов, комиссия Twitter вырастет с 3% до 20%. С помощью новой функции в компании хотят «вознаградить авторов за время и силы, затрачиваемые ими на проведение аудиокомнат, выступление в них и модерирование общественного диалога».

О появлении Ticketed Spaces стало известно в мае 2021 года. До этого Twitter успели ввести функцию Spaces — голосовые чаты, которые стали доступны для пользователей в конце 2020 года.