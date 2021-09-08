Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска вместе попить чай и обсудить Вселенную ☕️

Накануне Рогозин дал интервью CNN, в котором пригласил Илона Маска к себе домой, заявив, что «уже поставил чайник на огонь». За чашечкой чая, считает глава «Роскосмоса», они могут обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле».

Маск, по всей видимости, уже готовится к походу в гости и, по русской традиции, не собирается появляться на пороге дома Рогозина с пустыми руками. Он поинтересовался в Твиттере, какой чай предпочитает глава «Роскосмоса». Чаепитие Рогозин предложил начать с «любимого индийского чая моей бабушки» и, чтобы Маск без проблем нашел его в магазине, прикрепил фотографию с пачкой чая «Три дружных слона».