Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска вместе попить чай и обсудить Вселенную ☕️

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что с удовольствием бы попил чаю вместе с Илоном Маском. А глава SpaceX и не против! К тому же, он уже знает, с каким напитком приходить в гости.
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Britta Pedersen-Pool/Getty Images
Накануне Рогозин дал интервью CNN, в котором пригласил Илона Маска к себе домой, заявив, что «уже поставил чайник на огонь». За чашечкой чая, считает глава «Роскосмоса», они могут обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле».
Маск, по всей видимости, уже готовится к походу в гости и, по русской традиции, не собирается появляться на пороге дома Рогозина с пустыми руками. Он поинтересовался в Твиттере, какой чай предпочитает глава «Роскосмоса». Чаепитие Рогозин предложил начать с «любимого индийского чая моей бабушки» и, чтобы Маск без проблем нашел его в магазине, прикрепил фотографию с пачкой чая «Три дружных слона».
Let's start with my grandmother's favorite Indian tea! pic.twitter.com/JPIyVmNvnP— РОГОЗИН (@Rogozin) September 7, 2021
По словам Рогозина, Маск воплощает в жизнь многие идеи и мысли, которые хотели бы исполнить сотрудники российской космической отрасли, но «не смогли реализовать, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на какое‑то время была приостановлена». Глава «Роскосмоса» также заявил, что уважает основателя SpaceX как «организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать».
Возвращаясь к теме чая. В 2020 году пакетик чая помог российским космонавтам найти место утечки воздуха на МКС. Его движение в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами.
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