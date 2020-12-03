Чтобы воспользоваться музыкой, необходимо открыть медиатеку — она доступна в меню историй под кнопкой «Аудио». Нажав на нее, пользователь попадает в меню поиска — оно разбито по жанрам, настроениям и темам. Из композиции можно вырезать необходимые 15 секунд аудио, которые и будут сопровождать историю.

Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки».

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований и заказа еды.

Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще тестирует новый способ восстановления аккаунтов после их взлома, запустила личные сообщения в веб-версии и начала предупреждать пользователей о фейковом контенте.