WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение сделают платным

С 15 мая были введены новые правила конфиденциальности WhatsApp. В связи с этим злоумышленники начали рассылать пользователям сообщения, согласно которым мессенджер станет платным. При этом преимущественно такие письма получили пенсионеры. Также в письмах утверждалось, что эту информацию нужно переслать 10 контактам — тогда приложением можно будет бесплатно пользоваться. Стоимость одного такого смс составляет 0,01 евро.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — отметил представитель компании.