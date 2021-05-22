WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение сделают платным

Сообщения о планах сделать мессенджер WhatsApp платным оказались ложными. Об этом сообщили «РИА Новости» в компании.
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С 15 мая были введены новые правила конфиденциальности WhatsApp. В связи с этим злоумышленники начали рассылать пользователям сообщения, согласно которым мессенджер станет платным. При этом преимущественно такие письма получили пенсионеры. Также в письмах утверждалось, что эту информацию нужно переслать 10 контактам — тогда приложением можно будет бесплатно пользоваться. Стоимость одного такого смс составляет 0,01 евро.
«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — отметил представитель компании.
Напомним, WhatsApp начинает постепенное отключение несогласных с новой политикой пользователей. В ближайшее время им начнут блокировать возможность совершать звонки и отправлять сообщения. О новой политике конфиденциальности WhatsApp руководство мессенджера объявило в январе 2021 года. Она содержала пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователям предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля.
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