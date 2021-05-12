WhatsApp начнет отключать несогласных с новой политикой пользователей

Первым этапом блокировки станет ограничение доступа к чатам и звонкам у тех пользователей, которые не согласились с новой политикой мессенджера. Они смогут воспользоваться функционалом только в том случае, если другие пользователи свяжутся с ними.

Следующим этапом станет полное отключение возможности совершать звонки и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях своих контактов. Как пишет Business Insider, это будет происходить на протяжении нескольких недель.

При этом учетные записи несогласных с новой политикой и как следствие отключенных от мессенджера WhatsApp удалять не будет. Таким пользователям продолжат напоминать о необходимости дать свое согласие.

О новой политике конфиденциальности WhatsApp руководство мессенджера объявило в январе 2021 года. Она содержала пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователям предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля.