В обязанности будущего помощника генерального директора Telegram входит управление и ведение календария, бронирование и организация поездок, транспорта и проживания. Будущий личный ассистент Павла Дурова должен иметь высокий IQ, свободно владеть английским языком на уровне носителя, иметь «отличные устные и письменные коммуникативные навыки, точность и внимание к деталям, основные финансовые навыки, осмотрительность, настойчивость».

Кандидаты могут подать свои заявки через специального бота в Telegram. В анкете, среди прочего, у соискателей спрашивают о готовности переехать в другую страну, «например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию». В ОАЭ расположена штаб-квартира мессенджера, в Швейцарию, по данным Handelszeitung, Telegram планировал перебазироваться в 2019 году, однако этого пока не произошло.

Напомним, ранее создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян. По оценке Forbes, он занимает 9 строчку ежегодного рейтинга с состоянием в 17,2 миллиарда долларов, 13,2 из которых — только за последний год.

В онлайн-кинотеатре KION вышел документальный фильм «Дуров» журналиста и сооснователя компании «Амурские волны» Родиона Чепеля. В проекте о создателе «ВКонтакте» и Telegram рассказывают его друзья, однокурсники, коллеги и недруги. Вот несколько фактов о Павле, о которых они говорят в картине.