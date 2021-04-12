«Поехали!»: в ИТМО воссоздали первый полет Гагарина в космос

Telegram-бот «Поехали!» в точности повторяет первый полет Гагарина в космос. Отправляя сообщения и отвечая на вопросы бота, можно воссоздать почти поминутно, а в некоторых местах и посекундно, запуск от первого лица — от проверки скафандра до наслаждения видами Земли с орбиты.

За основу взяты расшифровки предстартовой подготовки и полета Юрия Гагарина. От его имени можно не только поговорить с самим Сергеем Королевым, ученым и конструктором ракетно-космических систем, но и послушать знаменитые «Ландыши» — песню, звучавшую перед стартом.

«12 апреля — день, когда все мы вспоминаем, что в детстве хотели стать космонавтами! Полет Юрия Гагарина — эпохальное событие. Но как мы поняли, мало кто вообще знает, а что происходило до старта и после него, кроме того самого «Поехали!». Боты, кажется, самый доступный сейчас способ сделать настоящее путешествие с погружением. Нужен всего лишь смартфон — теперь реализовать свою детскую мечту хотя бы на 15 минут может каждый. Без наших программистов — это было бы невозможно», — рассказывает заместитель руководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александр Гостев.