«Поехали!»: в ИТМО воссоздали первый полет Гагарина в космос

Сегодня, 12 апреля, исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. В честь круглой даты в Университете ИТМО создали Telegram-бот, позволяющий проследить за легендарным облетом орбиты Земли от лица первого космонавта планеты. «Поехали!».
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Фотография предоставлена пресс-службой ИТМО
Telegram-бот «Поехали!» в точности повторяет первый полет Гагарина в космос. Отправляя сообщения и отвечая на вопросы бота, можно воссоздать почти поминутно, а в некоторых местах и посекундно, запуск от первого лица — от проверки скафандра до наслаждения видами Земли с орбиты.
За основу взяты расшифровки предстартовой подготовки и полета Юрия Гагарина. От его имени можно не только поговорить с самим Сергеем Королевым, ученым и конструктором ракетно-космических систем, но и послушать знаменитые «Ландыши» — песню, звучавшую перед стартом.
«12 апреля — день, когда все мы вспоминаем, что в детстве хотели стать космонавтами! Полет Юрия Гагарина — эпохальное событие. Но как мы поняли, мало кто вообще знает, а что происходило до старта и после него, кроме того самого «Поехали!». Боты, кажется, самый доступный сейчас способ сделать настоящее путешествие с погружением. Нужен всего лишь смартфон — теперь реализовать свою детскую мечту хотя бы на 15 минут может каждый. Без наших программистов — это было бы невозможно», — рассказывает заместитель руководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александр Гостев.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области. 12 апреля 1961 года он стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Спустя всего семь лет, 27 марта 1968 года космонавт-дебютант погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.
Напомним, ранее в Ленинградской области подсчитали, сколько улиц носит имя Юрия Гагарина. Лидером по числу названий стал Кировский район, где одна улица имени космонавта находится в населенном пункте и пять — на территории садоводческих товариществ. А ИТМО запустил сайт, где алгоритм для генерации текста «рассказывает» пользователям анекдоты. За основу авторы взяли классическую шутку «заходит в бар... и заказывает...». Доступно более 300 вариантов, связанных с программированием и наукой — нужно лишь задать параметры сюжета.
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