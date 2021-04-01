ИТМО запустил генератор анекдотов. Их рассказывает нейросеть — а герой «заходит в бар… и заказывает…»

Университет ИТМО запустил сайт, где алгоритм для генерации текста «рассказывает» пользователям анекдоты. За основу авторы взяли классическую шутку «заходит в бар... и заказывает...». Доступно более 300 вариантов, связанных с программированием и наукой — нужно лишь задать параметры сюжета.
Для того, чтобы сгенерировать анекдот, нужно выбрать ситуацию в баре — ответив на вопросы «как», «кто» и «что заказывает». Вот что будет, если в баре «неожиданно материализуется» Илон Макс и закажет «мнимый стакан молока»:
Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, информацию для шуток нейросеть взяла из всего интернета — в том числе из Википедии, литературных и новостных сайтов. Каждый анекдот — это «импровизация» нейросети на основе сотен гигабайтов данных. Чувство юмора недоступно для GPT-3, поэтому далеко не все анекдоты получились удачными.
«Это забавный эксперимент — чтобы продемонстрировать реальные возможности GPT-3, мы намеренно не редактировали сгенерированные нейросетью результаты. Это raw data и никакого симбиоза с человеком. С такими анекдотами нейросеть вряд ли поедет в standup-тур, но точно сможет рассмешить «коллег по цеху»»— например, Алису или Siri», — говорит заместитель руководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александр Гостев.
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