ИТМО запустил генератор анекдотов. Их рассказывает нейросеть — а герой «заходит в бар… и заказывает…»

Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, информацию для шуток нейросеть взяла из всего интернета — в том числе из Википедии, литературных и новостных сайтов. Каждый анекдот — это «импровизация» нейросети на основе сотен гигабайтов данных. Чувство юмора недоступно для GPT-3, поэтому далеко не все анекдоты получились удачными.

«Это забавный эксперимент — чтобы продемонстрировать реальные возможности GPT-3, мы намеренно не редактировали сгенерированные нейросетью результаты. Это raw data и никакого симбиоза с человеком. С такими анекдотами нейросеть вряд ли поедет в standup-тур, но точно сможет рассмешить «коллег по цеху»»— например, Алису или Siri», — говорит заместитель руководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александр Гостев.