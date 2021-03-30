Руководителем ВКонтакте назначена Марина Краснова

Стратегический совет Mail.ru Group будет определять курс развития компании в области социальных сетей, а также заниматься стратегическим планированием для ВКонтакте и «Одноклассники». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Направление экспериментальных проектов во главе с Андреем Рогозовым будет анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты — в том числе для международного рынка.

Вместо Андрея Рогозова, который возглавил стратегический совет, ВКонтакте теперь руководит Марина Краснова — она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту, а теперь возьмет на себя роль CEO. Также она продолжит развивать единую платформу видео о звонков Mail.ru Group.

«Мы не просто так строим нашу экосистему вокруг социальных сетей: именно в знании и понимании социальных связей наше уникальное преимущество. У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща. Причём их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше — внутренние интеграции это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему. Многолетний опыт Андрея поможет сделать это быстрее, продуманнее и эффективнее», — отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.