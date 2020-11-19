Знакомьтесь, топ-менеджер ВКонтакте и «Одноклассников» Марина Краснова — за год она запустила «Клипы», видеозвонки и мессенджер

Директор по продукту ВКонтакте Марина Краснова одновременно возглавляет в «Одноклассниках» сервисы Лента Новостей, Видео, OK Live, Лояльность пользователей и руководит более чем 250 сотрудниками. Только за год работы в VK она вместе с командой успела запустить «Клипы», видеозвонки на сотню участников и обновила мессенджер.
Ты директор по продукту ВКонтакте. Что это значит?
Я ловлю и предугадываю тренды. Вместе с командой мы стараемся максимально реактивно реагировать на все, что происходит вокруг. Например, в этом году мы поняли, что необходимо прокачать сервис видеозвонков. Обсуждая, что конкретно нужно, мы создаем прототип, экспериментируем, проводим кучу тестов, меняем сервис, делаем его удобнее. В случае с короткими видео мы поняли, что людям приходится ставить телефон, отходить, снимать и снова подходить, чтобы выключить видео. Поэтому в «Клипах ВКонтакте» придумали управление съемкой жестами — система распознает 12 жестов руками, которые запускают запись, останавливают ее, нажимают на паузу, добавляют эффекты. Потом смотришь, как растут графики, и думаешь: «Я делаю то, что нужно людям». Не всегда, конечно: иногда идея не нравится, и приходится все переделывать.
В этом году мы также перезапустили «Сообщения ВКонтакте» в качестве мессенджера, так как этот продукт уже давно решает все задачи для общения: речь идет не только о переписке, но и о звонках, обмене файлами, денежных переводах, голосовых сообщениях и их автоматической расшифровке, и других важных функциях.
На сегодняшний день ты уже семь лет работаешь в «Одноклассниках». Чего удалось добиться?
Мы с нуля сделали сервис «Видео» — до этого не было ни плеера, ни контента. Сначала мы были в семь раз меньше YouTube, а три года назад стали меньше всего в 2,5 раза. Когда мы только запустили сервис, наклон графиков был 45 градусов — сразу колоссальный скачок. Серверов не хватало, мы не справлялись с нагрузкой, поэтому со временем сделали самый нагрузоустойчивый видеосервис в России. Также запустили рекомендательную систему, они тогда только появлялись. Сделали адаптивный стриминг, и это дало нам большое преимущество. Что это значит: когда ты передвигаешься по городу и переключаешься между вышками, связь иногда ухудшается. Мы добавили возможность автоматически менять качество видео — это наша технология, мы работали над ней больше двух лет, в какие-то моменты даже хотели бросить. Но до сих пор рвем стадионы благодаря этому — у «ОК» самый быстрый первый кадр.
Сначала я занималась только видео, потом к этому добавилась лента новостей, персональные рекомендации, дружбы, возврат пользователей, а еще мы сделали отдельное приложение мобильного стриминга «ОК Live». Сейчас аудитория «ОК» — 43 миллиона в России, и это явно не только бабушки, как было принято считать, а люди разных возрастов и поколений. Столько бабушек мы не нашли бы.
Год назад ты стала еще и директором по продукту «ВКонтакте», не уходя из «Одноклассников». Как такое возможно?
Я бы даже не назвала это переходом — в какой-то момент мы поняли, что нам в Mail.ru Group нужно объединить свои силы и навыки. Вместе мы, например, развиваем видеозвонки, рекомендательные сервисы, AR-платформу. Мы делимся друг с другом технологиями, чтобы экономить свое время и делать самые крутые продукты на рынке. Мы не воспринимаем «ВКонтакте» и «Одноклассники» как прямых конкурентов — соцсети очень разные, со своими преимуществами и стратегиями.
Этот год, конечно, стал очень важным для «ВКонтакте» из-за коронавируса и самоизоляции. За время пандемии полностью удаленно мы запустили сервис «Клипы», групповые звонки на сотню участников, перезапустили сообщения в качестве мессенджера.
Как удается все успевать?
Ответ простой — надо окружать себя сильными, мотивированными людьми, которые тебя подталкивают вперед. Мне в этом смысле везет. Главное ведь — верить в людей, давать им возможность принимать решения самостоятельно и понимать, что ошибки — это часть процесса.
Стабильного графика у меня нет, я на работе с 10 утра и пока не надоест, я человек увлекающийся. У меня нет хобби, мое хобби — это работа, для меня каждый продукт — это новое увлечение, я ими пользуюсь, изучаю, смотрю, как их можно улучшить. Пришлось отказаться от игры в большой теннис, потому что не успеваю ездить на корт. И меньше общаюсь с друзьями, это меня расстраивает.
Есть лайфхаки, которые тебе помогают?
Планировать свой день по часам — это утопия, я так не делаю. У меня есть цели, направления, к ним я потихоньку иду. В календарь забиваю только важные встречи и митинги. Мне кажется, это освобождает от рутины.
С плохим настроением не нужно работать — если оно испортилось, лучше дать себе передышку, переключиться, иначе ты заразишь этим своих коллег. Я стараюсь себя держать в позитивном состоянии, ценить людей рядом, давать им свободу и не обижать.
Кажется, что основная твоя задача — изучать, какой он, современный человек. Какой он?
Счастливый. Раньше людям приходилось пропускать через себя огромное количество информации — нужной и ненужной, анализировать, это занимало уйму времени. Сейчас открываешь ленту новостей, и через две минуты ты в теме — чем друзья занимаются, что в мире происходит, что посмотреть вечером. Остается время на развитие, учебу, комфорт. Основная ценность сейчас — это время, и все сервисы стремятся к тому, чтобы сэкономить его для пользователя. И выиграет тот, кто предугадает ваши интересы и желания в максимально короткий срок.
Как ты выбрала IT-сферу?
Мама, хоть сама и экономистка, воспитывала меня в петербургских традициях — читать книжки, учить иностранные языки. Очень хотела, чтобы я пошла на филфак, стала переводчицей и работала в Министерстве иностранных дел. Но в 10 классе моя жизнь изменилась благодаря учительнице литературы. Она поставила мне «5/2», вторая оценка — за авторский знак. Это полностью перевернуло мою жизнь — я решила, что хочу пойти в точные науки, потому что там два плюс два точно равно четыре и не может быть различных трактовок. А в филологии критерии неясны, как достичь результата — непонятно. Мне никогда не нравилась ни физика, ни математика, но я поставила себе задачу разобраться, записалась в кружок, а потом поступила в Политех.
Мама потом еще лет 10 говорила всем, что я работаю переводчицей. Формально все так и было — просто на своей первой работе на втором курсе я была техническим писателем в IT, то есть писала инструкции по эксплуатации на английском и немецком языках, это у нее и отложилось. И она до сих пор меня спрашивает, использую ли я английский язык. Но, конечно, она гордится, даже зарегистрировалась в соцсетях, в которых я работаю.
Где ты работала в начале карьеры?
В моей первой компании «Скайрос» мы разрабатывали видеонаблюдение, систему безопасности. На тот момент это были сумасшедшие вещи — детекторы движения людей в кадре, автоматическое распознавание забытых предметов. Там за семь лет я выросла от технического писателя до руководителя отдела. Тогда профессия продакт менеджера только зарождалась, но по факту я занималась этим. Общалась с пользователями, то есть охранниками, выясняла, что им нужно, чтобы эффективно следить за безопасностью, потом придумывала, как это будет реализовано в продукте, описывала и отдавала в разработку.
Ушла я в Yota уже на настоящую позицию продакт-менеджера — присоединилась к лаборатории StarLab. Мы создавали мобильные приложения — это было захватывающе, потому что тогда никто не знал, что такое мобильное приложение, смартфоны только появлялись. Заниматься чем-то совершенно новым было вдохновляюще. Мы делали первые прототипы социальных сетей, фотолент, стримингов.
Сталкивалась ли ты с дискриминацией женщин в IT?
Мне повезло — я с таким не сталкивалась. Может быть, я на это не обращала внимание. Был смешной случай: я только пришла в новую команду, и спустя какое-то время все давали друг другу обратную связь. Разработчик мне сказал: «Я не знаю, кто ты, какая-то девочка пришла нами руководить. Но я заметил, ты быстро печатаешь — для женщин это полезно». Через полгода совместной работы он за это передо мной извинился. Постепенно девушек в технических специальностей становится больше, у меня много успешных коллег-женщин.
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