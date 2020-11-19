Знакомьтесь, топ-менеджер ВКонтакте и «Одноклассников» Марина Краснова — за год она запустила «Клипы», видеозвонки и мессенджер

Ты директор по продукту ВКонтакте. Что это значит?

Я ловлю и предугадываю тренды. Вместе с командой мы стараемся максимально реактивно реагировать на все, что происходит вокруг. Например, в этом году мы поняли, что необходимо прокачать сервис видеозвонков. Обсуждая, что конкретно нужно, мы создаем прототип, экспериментируем, проводим кучу тестов, меняем сервис, делаем его удобнее. В случае с короткими видео мы поняли, что людям приходится ставить телефон, отходить, снимать и снова подходить, чтобы выключить видео. Поэтому в «Клипах ВКонтакте» придумали управление съемкой жестами — система распознает 12 жестов руками, которые запускают запись, останавливают ее, нажимают на паузу, добавляют эффекты. Потом смотришь, как растут графики, и думаешь: «Я делаю то, что нужно людям». Не всегда, конечно: иногда идея не нравится, и приходится все переделывать.

В этом году мы также перезапустили «Сообщения ВКонтакте» в качестве мессенджера, так как этот продукт уже давно решает все задачи для общения: речь идет не только о переписке, но и о звонках, обмене файлами, денежных переводах, голосовых сообщениях и их автоматической расшифровке, и других важных функциях.

На сегодняшний день ты уже семь лет работаешь в «Одноклассниках». Чего удалось добиться?

Мы с нуля сделали сервис «Видео» — до этого не было ни плеера, ни контента. Сначала мы были в семь раз меньше YouTube, а три года назад стали меньше всего в 2,5 раза. Когда мы только запустили сервис, наклон графиков был 45 градусов — сразу колоссальный скачок. Серверов не хватало, мы не справлялись с нагрузкой, поэтому со временем сделали самый нагрузоустойчивый видеосервис в России. Также запустили рекомендательную систему, они тогда только появлялись. Сделали адаптивный стриминг, и это дало нам большое преимущество. Что это значит: когда ты передвигаешься по городу и переключаешься между вышками, связь иногда ухудшается. Мы добавили возможность автоматически менять качество видео — это наша технология, мы работали над ней больше двух лет, в какие-то моменты даже хотели бросить. Но до сих пор рвем стадионы благодаря этому — у «ОК» самый быстрый первый кадр.

Сначала я занималась только видео, потом к этому добавилась лента новостей, персональные рекомендации, дружбы, возврат пользователей, а еще мы сделали отдельное приложение мобильного стриминга «ОК Live». Сейчас аудитория «ОК» — 43 миллиона в России, и это явно не только бабушки, как было принято считать, а люди разных возрастов и поколений. Столько бабушек мы не нашли бы.