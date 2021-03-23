Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации

Через функцию Instagram Shopping российские бизнес-аккаунты смогут отмечать в публикациях товары, которые они продают, а также указывать информацию о них — стоимость, размеры и так далее. Пользователи соцсети, заинтересовавшись товаром, смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку, либо добавить в закладки.

Первое время функция Instagram Shopping будет доступна у небольшого количества российских бизнес-аккаунтов, выбранных случайным образом. В ближайшие месяцы она станет доступна и всем остальным. Как пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Facebook, вместе с Instagram Shopping российские аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создать витрину товаров и показывать ее в профиле — как Instagram, так и Facebook.

Как отмечают в Instagram, более 90% пользователей соцсети подписаны как минимум на один бизнес-аккаунт. Бизнес-аккаунты могут быть не только у компаний, но и у частных лиц. Им Instagram Shopping также будет доступен.