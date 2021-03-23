Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации

Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, позволяющую компаниям продавать товары через отметки в постах и «историях».
Через функцию Instagram Shopping российские бизнес-аккаунты смогут отмечать в публикациях товары, которые они продают, а также указывать информацию о них — стоимость, размеры и так далее. Пользователи соцсети, заинтересовавшись товаром, смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку, либо добавить в закладки.
Первое время функция Instagram Shopping будет доступна у небольшого количества российских бизнес-аккаунтов, выбранных случайным образом. В ближайшие месяцы она станет доступна и всем остальным. Как пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Facebook, вместе с Instagram Shopping российские аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создать витрину товаров и показывать ее в профиле — как Instagram, так и Facebook.
Как отмечают в Instagram, более 90% пользователей соцсети подписаны как минимум на один бизнес-аккаунт. Бизнес-аккаунты могут быть не только у компаний, но и у частных лиц. Им Instagram Shopping также будет доступен.
Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки».
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований и заказа еды, а еще облегченная версия соцсети. Она получила название Lite и доступна в 170 странах мира.
Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще тестирует новый способ восстановления аккаунтов после их взлома, запустила личные сообщения в веб-версии и начала предупреждать пользователей о фейковом контенте.
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