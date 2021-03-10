Facebook запустил облегченную версию Instagram. Она получила название Lite и доступна в 170 странах мира.
В новом Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, записывать и публиковать видео. Также доступна возможность смотреть короткие ролики Reels, но записывать их самому нельзя. В приложении отсутствует торговая площадка, реклама в Instagram Lite в настоящее время также отключена — монетизацию планируют добавить в будущем.
Приложение Instagram Lite доступно в 170 странах мира и только для устройств на базе операционной системы Android. Версия для iOS в настоящий момент не планируется. Вес приложения — всего 2 мегабайта, тогда как основная версия занимает 30 мегабайт памяти.
Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки».
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований и заказа еды.
Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще тестирует новый способ восстановления аккаунтов после их взлома, запустила личные сообщения в веб-версии и начала предупреждать пользователей о фейковом контенте.
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