В новом Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, записывать и публиковать видео. Также доступна возможность смотреть короткие ролики Reels, но записывать их самому нельзя. В приложении отсутствует торговая площадка, реклама в Instagram Lite в настоящее время также отключена — монетизацию планируют добавить в будущем.

Приложение Instagram Lite доступно в 170 странах мира и только для устройств на базе операционной системы Android. Версия для iOS в настоящий момент не планируется. Вес приложения — всего 2 мегабайта, тогда как основная версия занимает 30 мегабайт памяти.