«Еще не всех дураков война поубивала. Это обыкновенный юмор, шутка, и не нужно воспринимать серьезно. Если все воспринимать серьезно, жить будет тяжело. Без юмора жить невозможно, особенно в армейской среде. Нам юмор и жить, и служить помогает», — приводит издание «Подъем» комментарий военного комиссариата Ленинградской области. Там считают, что полковник Юрий Хромов просто решил развеселить людей по случаю 8 марта.

Напомним, обращение начальника отдела по работе с гражданами Юрия Хромова было опубликовано в официальном Instagram администрации Ленинградской области 8 марта. «А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок… Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах», — заявил в видео полковник, а также добавил, что настоящий мужчина «должен иметь военный билет».

Некоторые пользователи действительно начали отмечать аккаунты в комментариях. «Не обижайся», — написала одна из девушек.