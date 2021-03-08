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Военкомат Ленобласти в честь 8 Марта предложил девушкам отмечать бывших, чтобы их «встретили на призывных пунктах»

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и заодно предложил отмечать бывших парней, чтобы их «встретили на призывных пунктах». Такое обращение начальника отдела по работе с гражданами Юрия Хромова опубликовали в официальном Instagram администрации региона.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок… Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах», — сказал он. Юрий Хромов также добавил, что настоящий мужчина «должен иметь военный билет».

Ролик уже собрал более 17 тысяч просмотров. Некоторые пользователи действительно начали отмечать аккаунты в комментариях. «Не обижайся», — написала одна из девушек.

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