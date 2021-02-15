Петербургский Университет ИТМО запускает первую комнату об образовании в Clubhouse. Первая импровизированная лекция состоится уже сегодня — Эльф-Торговец, Саша Жаркова и другие спикеры обсудят пример Марка Цукерберга и то, каким бы был Facebook, получи он высшее образование.
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rafapress / Shutterstock.com
Тема первого разговора в комнате «Цукерберг пересдаст» от ИТМО — нужен ли диплом. Участники обсудят, показателен ли пример Марка Цукерберга, был бы Facebook удобнее, получи он высшее образование, а также зачем вообще нужны «корочки», если к восемнадцати можно стать миллионером-тиктокером.
В разговоре примут участие технологический предприниматель, сооснователь проектов Нетология, Фоксфорд, Edmaket и Digital Dolina Максим Спиридонов, СЕО Dream Team House Ярослав Андреев (он же Эльф-Торговец), CEO Setters Education Саша Жаркова, руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский, директор по связям с университетами Mail.ru Group Сергей Марданов. Модерирует разговор первый проректор ИТМО Дарья Козлова.
Разговор-дискуссия состоится 15 февраля в 19:00. Присоединиться к комнате «Цукерберг пересдаст» можно по ссылке.
Оказывается, основатель космической компании SpaceX Илон Маск готов поболтать не только с Канье Уэстом. С предложением пообщаться в социальной сети Clubhouse он обратился к президенту России Владимиру Путину. Вот что об этом думают в Кремле.
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