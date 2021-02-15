Университет ИТМО запускает первую комнату об образовании в Clubhouse

Тема первого разговора в комнате «Цукерберг пересдаст» от ИТМО — нужен ли диплом. Участники обсудят, показателен ли пример Марка Цукерберга, был бы Facebook удобнее, получи он высшее образование, а также зачем вообще нужны «корочки», если к восемнадцати можно стать миллионером-тиктокером.

В разговоре примут участие технологический предприниматель, сооснователь проектов Нетология, Фоксфорд, Edmaket и Digital Dolina Максим Спиридонов, СЕО Dream Team House Ярослав Андреев (он же Эльф-Торговец), CEO Setters Education Саша Жаркова, руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский, директор по связям с университетами Mail.ru Group Сергей Марданов. Модерирует разговор первый проректор ИТМО Дарья Козлова.

Разговор-дискуссия состоится 15 февраля в 19:00. Присоединиться к комнате «Цукерберг пересдаст» можно по ссылке.

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