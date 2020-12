Павел Дуров раскритиковал российские СМИ за неточный перевод его высказываний

Как он объяснил, фразу «However, this has never been what made me happy» из его последнего поста перевели с искажением смысла: «Однако это никогда не делало меня счастливым», «Однако меня это никогда не радовало». После этого в СМИ появились заголовки, говорящие о том, что миллионы долларов не сделали его счастливым.

«Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным — согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали», — подчеркнул Дуров.

Как он считает, виной всему — алгоритмы Google Translate, которые не могут сделать корректный перевод. При этом он подчеркнул, что во время кризиса не у всех изданий есть штатный переводчик. «Поэтому призываю своих русскоязычных подписчиков не полагаться на фразы, которые мне приписывают СМИ и соцсети, а читать их в первоисточнике – на этом канале и в его англоязычном аналоге», — добавил он.

Также журналистам он предложил работать с оригиналом текстов напрямую и указывать источник перевода при цитировании, чтобы не дезориентировать аудиторию.