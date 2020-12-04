«К 28 годам на моем счете были сотни миллионов долларов, но меня это никогда не радовало»: Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления

По словам Дурова, природа и эволюция вооружили человечество, чтобы оно эффективно справлялись с дефицитов ресурсов, но не подготовили людей к «жизни в том относительном изобилии, которое мы имеем сейчас». Сегодня больше людей умирает от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного перегрузкой информации, чем отсутствием новостей.

Крупные компании используют маркетинг и внушают, что для решения проблем надо что-то купить. «Если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламой абонементов в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению — это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок. Если страдаете от головных болей и испытываете стресс, они попытаются продать вам таблетки и антидепрессанты. Но чтобы действительно снизить уровень стресса, вам следует начать больше спать и гулять вместо того, чтобы просматривать социальные сети поздно ночью», — пишет Дуров.

Основатель Telegram признается, что рано стал богатым, но деньги его никогда не радовали. «Для меня удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создавать вещи, а не потреблять их. Поэтому вместо того, чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я сосредоточился на том, что мне нравилось больше всего — на создании социальных платформ, которые (надеюсь) приносят пользу человечеству», — говорит он.

Чтобы изменить ситуацию, человечеству стоит отказаться от «саморазрушительного пути бесконечного потребления» и начать создавать «лучший мир для себя и окружающих». «Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Есть так много интересных, неизведанных областей, которых можно исследовать. Я надеюсь, что больше людей откроют для себя удовольствие создавать вещи для других. Я надеюсь, что однажды мы как вид отвернемся от саморазрушительного пути бесконечного потребления и начнем создавать лучший мир для себя и окружающих», — резюмирует Дуров.