Город-сад: как в Петербурге за 300 лет исчезли деревья

После революции

После 1917 года в городе воцарились бедность и раздор, деревья оказались в опасности. Но, к счастью, Луначарский способствовал созданию одного из первых декретов о защите деревьев и создании садов. Их все равно вырубали, потому что было сложное время, но меньше, чем могли бы.

В начале 1920-х в память о жертвах революции на Марсовом поле появился сад – до этого там был только плац. Высаживали его ленинградцы на субботниках.

В это время был опустошен Крестовский остров – там был Крестьянский лес, который буквально за два года был полностью вырублен для отопления окрестных дач.

В 1918 году город перестал быть столицей, в результате по важности он стал не просто на втором месте, а даже на десятом, потому что были еще столицы республик. Из-за этого развитие Петрограда замерло, но разруху прикрывали деревьями – в это время появилось много скверов и аллей, но не в центре, а там, где жили рабочие – на окраинах. Тогда, например, появился Палевский жилмассив, зелень на Тракторной и на Московском (тогда Международном) проспекте.