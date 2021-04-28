Город-сад: как в Петербурге за 300 лет исчезли деревья

Петр I и Екатерина I защищали березы на Невском проспекте и сажали дубы, но потом что-то пошло не так. Сейчас деревья в Петербурге — редкость, мы уже привыкли к голым улицам и набережным. Однако так было не всегда — о зелени заботились с петровских времен до конца прошлого столетия. Об истории отношений города и деревьев за 300 лет «Собака.ru» рассказала создательница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника.
Петровское время
Главным амбассадором деревьев в Петербурге был Петр I. Например, березовую рощу, которая тогда была на месте Казанского собора, он сделал заповедной и запретил вырубать. Вокруг жили люди, которые приезжали из других городов строить Петербург – они использовали эти деревья для обогрева. Царь, увидев, что растительность исчезает, разозлился и приказал казнить каждого десятого, у кого найдут дрова из них. Когда проверяющие прошли по домам, обнаружилось, что рубили березы абсолютно все без исключения – то есть выполнение приказа грозило серьезной потерей рабочей силы. Екатерина I уговорила мужа смягчить наказание, и людей побили батогами. Есть и другая история: говорили, что Петр всегда носил в кармане желуди и бросал их в городе, говоря, что таким образом заботится о будущем.
Взрослые деревья регулярно приезжали в Петербург с голландскими кораблями – это было дорого, но считалось важным. Пленные шведы высаживали березы на Невском, еще когда он назывался «першпективной дорогой».
XIX и начало XX века
О зеленых насаждениях в городе заботились до 1840-го, а после для них начался плохой период: в городе строили множество зданий на месте садов и участков, очистили Невский.
Это продолжалось до 1870-х – тогда в Петербурге появилось российское садовое сообщество во главе с директором ботанического сада Эдуардом Регелем, и зелень начали возрождать. Тем временем в городе открывались заводы, экологическая обстановка начала ухудшаться, и власти города поняли, что надо как-то исправлять ситуацию. Появилась должность городского садовника, долгое время ее занимал И. П. Визе. Начали создаваться первые не частные, а общественные сады, аллеи и бульвары. Берлинские тополя высадили на Малой Конюшенной, у Гостиного двора, на Казанской площади, на Вознесенской (сейчас площадь Восстания). Аллея была и на Дворцовой площади – она прожила до конца 1920-х, ее спилили под парковку конки и трамваев.
Зелеными были и набережные: 60% территории Обводного канала занимала растительность, деревья были на Фонтанке, Мойке и канале Грибоедова.
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Набережная Фонтанки
В меньшей степени занимались Васильевским островом, но и там на 8-9 линии были высажены липы. На Среднем проспекте, 6-7 и Кадетской линиях располагался бульвар с липами и тополями. На Среднем его срубили в середине 1930-х ради трамвайных путей. Часть этого бульвара дожила до 1990-х, когда на Кадетской произошла история, которая стала началом ненависти города к тополям – тогда бабушку с внучкой убило упавшим деревом, после этого их начали вырубать. Большой проспект до революции был закрытой частью города – там располагались частные дома, но зелени там тоже было много.
Общественные сады появились в Румянцевском сквере, на 21-й линии ВО, площади Ломоносова. В период с 1880-х до революции появилось огромное количество общественных скверов и аллей. За Биржей, на месте нынешнего института Отта, был прекрасный сад, а вокруг – бульвар.
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8-9 линии ВО
После революции
После 1917 года в городе воцарились бедность и раздор, деревья оказались в опасности. Но, к счастью, Луначарский способствовал созданию одного из первых декретов о защите деревьев и создании садов. Их все равно вырубали, потому что было сложное время, но меньше, чем могли бы.
В начале 1920-х в память о жертвах революции на Марсовом поле появился сад – до этого там был только плац. Высаживали его ленинградцы на субботниках.
В это время был опустошен Крестовский остров – там был Крестьянский лес, который буквально за два года был полностью вырублен для отопления окрестных дач.
В 1918 году город перестал быть столицей, в результате по важности он стал не просто на втором месте, а даже на десятом, потому что были еще столицы республик. Из-за этого развитие Петрограда замерло, но разруху прикрывали деревьями – в это время появилось много скверов и аллей, но не в центре, а там, где жили рабочие – на окраинах. Тогда, например, появился Палевский жилмассив, зелень на Тракторной и на Московском (тогда Международном) проспекте.
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Исаакиевская площадь
Военное время
То, как во время войны люди относились к растениям – удивительно. Были разобраны почти все деревянные дома, но не было срублено ни одного дерева, они погибали только от бомб и пожаров. Более того, во время блокады было сделано девять скверов. Сейчас на месте одного из них, напротив станции метро «Василеостровская», стоит McDonald’s.
Блокаду не пережили многие специалисты, в том числе главный городской садовник Катцер –
после революции он отказался уезжать из России, чтобы не бросать свое детище. Тогда прервалась связь поколений, начало утрачиваться искусство ухода за деревьями на улицах и скверах.
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Лиговский проспект
После войны
В 1944 году, незадолго до окончания войны, главный архитектор города Баранов принял решение о создании двух парков Победы: Приморского и Московского. В 1945 году ленинградцы за два месяца высадили сотни тысяч деревьев. Именно тогда основным городским растением стала липа: все пригородные питомники были разбиты, но нашлись лесные липовые рощи под Лугой, из которых их перевезли в город.
Аллея из 44 лип у Гостиного двора появилась в 1946 году, для жителей это было символом возрождения города. Незадолго до 300-летия Петербурга их выкопали и пересадили на Смольнинскую набережную.
После войны были проведены и другие масштабные работы: появились липовые аллеи на улице Маяковского, Михайловской, Большой Морской у Дома Композиторов, Большой Конюшенной, Восстания, Потемкинской,вокруг Исаакиевской площади, на Васильевском острове. Были озеленены Лиговский, Московский и проспект Стачек.
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Петровская набережная
Новое время
Эта эйфория длилась недолго, помешало ей Ленинградское дело — серия судебных процессов в конце 1940-х в начале 1950-х годов против партийных и государственных руководителей. Тогда пострадали в том числе ландшафтные архитекторы, ученые.
До 1964 года успели сделать так много, что что-то сохранилось и до нашего времени. Но тогда началась другая эра, деревья потеряли своего представителя. Активнее всех защищал их Дмитрий Сергеевич Лихачев, у него была идея присвоить деревьям, которые видели Петра и Пушкина, статус памятников, но КГиОП ее не оценил.
Вырубать деревья начали после развала СССР. Все упирается в деньги – бюджет стал операционным, то есть средства начали выделять на какое-то действие. Стало выгодно совершать операцию, а не сохранять облик города. В 1991 году была ликвидирована отдельная структура, которая занималась зеленым строительством – раньше на это был выделен отдельный бюджет и специалисты. За последние 30 лет не было озеленено ни одной улицы – сейчас максимум заменяют старые деревья на новые.
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