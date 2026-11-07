В «Охта Парке» открылся Лесной каток среди сосен

На курорте «Охта Парк» в Ленинградской области открылся Лесной каток. Среди сосен расположены извилистые ледовые дорожки с разноцветной подсветкой. Благодаря системе искусственного охлаждения кататься здесь можно даже при плюсовой температуре.

В этом сезоне на катке появились новые тематические зоны – Аллея любви, Аллея звезд и сказочный лес со светящимися фигурами животных. Для отдыха оборудованы крытые мини-домики, костровая зона и световые скамейки. Перекусить и согреться гости могут в кафе на территории курорта.

Для начинающих предусмотрена отдельная учебная зона с поручнями, также работают инструкторы. Посещение катка не ограничено по времени.

Ранее Собака.ru рассказывала о дате открытия еще одного катка в Петербурге. «Каток у моря» в «Севкабель Порту» начнет принимать посетителей 21 ноября. Площадь ледового поля составит 2200 квадратных метров, а с него откроется вид на Финский залив и вантовый мост.