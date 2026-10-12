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Проливные дожди приближаются к Петербургу

О сильных осадках 12 октября со ссылкой на синоптиков сообщает «Водоканал». Предприятие предупреждает, что на городских улицах могут появиться лужи.

Semiglass / Shutterstock.com

По словам синоптика Александра Колесова, дождь начнется во второй половине дня. Самые обильные осадки выпадут в городе вечером и ночью. Температура в первой половине недели достигнет +8…+10 градусов, а во второй вместе с появлением солнца поднимется до +12…+14 градусов. Во вторник дождь уже не будет сильным, к концу дня он закончится, обещает Колесов. Следующие осадки придут в город с субботы на воскресенье.

Меньше «повезет» соседям региона: пока в Петербурге дожди и тепло, на юге Карелии пойдет мокрый снег, отмечает эксперт. Как ранее рассказал Собака.ru ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, выпадение осадков в виде снега или мокрого снега в Петербурге до конца второй декады октября крайне маловероятно.

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