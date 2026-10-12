Проливные дожди приближаются к Петербургу

О сильных осадках 12 октября со ссылкой на синоптиков сообщает «Водоканал». Предприятие предупреждает, что на городских улицах могут появиться лужи.
По словам синоптика Александра Колесова, дождь начнется во второй половине дня. Самые обильные осадки выпадут в городе вечером и ночью. Температура в первой половине недели достигнет +8…+10 градусов, а во второй вместе с появлением солнца поднимется до +12…+14 градусов. Во вторник дождь уже не будет сильным, к концу дня он закончится, обещает Колесов. Следующие осадки придут в город с субботы на воскресенье.
Меньше «повезет» соседям региона: пока в Петербурге дожди и тепло, на юге Карелии пойдет мокрый снег, отмечает эксперт. Как ранее рассказал Собака.ru ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, выпадение осадков в виде снега или мокрого снега в Петербурге до конца второй декады октября крайне маловероятно.
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