О первом снеге в Петербурге в конце октября сообщили СМИ! Но что говорят синоптики?

Впрочем, эксперт добавил, что средняя дата выпадения первого снега в Петербурге в XXI веке приходится на 18 октября.

А пока до зимы еще далеко, будем наслаждаться осенью. В среду, 7 октября, в регионе обойдется без дождей. Это поможет солнечным лучам удержать температуру выше средних многолетних значений, отмечает Леус в своих соцсетях. По его словам, только порывистый ветер вновь добавит в погоду дискомфорта.

В городе воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Ленобласти — до +11…+16. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывисто. В четверг также обойдется без осадков: ночью будет +5…+7 градусов, днем — +12…+14.