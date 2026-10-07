Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

О первом снеге в Петербурге в конце октября сообщили СМИ! Но что говорят синоптики?

Первый мокрый снег в Петербурге может выпасть уже 27 октября, сообщила газета Neva.Today со ссылкой на предварительный прогноз «Гисметео». О похожих сроках первых зимних осадков написала и «Мойка78.ру», сославшись на неназванных экспертов. Однако Собака.ru связалась с синоптиком Михаилом Леусом и убедилась, что спешить доставать лыжи не нужно.

Y. Pavlova / Shutterstock

Эксперт дал понять: прогнозировать погоду на 20 дней вперед пока преждевременно.

Михаил Леус

ведущий специалист центра погоды «ФОБОС»

Примерно с таким же успехом можно сейчас прогнозировать погоду на Новый год. И не только в Петербурге, а вообще. Снега до начала следующей недели в Петербурге не ожидается. Выпадение осадков в виде снега или мокрого снега до конца второй декады октября крайне маловероятно.

Впрочем, эксперт добавил, что средняя дата выпадения первого снега в Петербурге в XXI веке приходится на 18 октября.

А пока до зимы еще далеко, будем наслаждаться осенью. В среду, 7 октября, в регионе обойдется без дождей. Это поможет солнечным лучам удержать температуру выше средних многолетних значений, отмечает Леус в своих соцсетях. По его словам, только порывистый ветер вновь добавит в погоду дискомфорта.

В городе воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Ленобласти — до +11…+16. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывисто. В четверг также обойдется без осадков: ночью будет +5…+7 градусов, днем — +12…+14.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: