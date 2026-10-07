О первом снеге в Петербурге в конце октября сообщили СМИ! Но что говорят синоптики?

Первый мокрый снег в Петербурге может выпасть уже 27 октября, сообщила газета Neva.Today со ссылкой на предварительный прогноз «Гисметео». О похожих сроках первых зимних осадков написала и «Мойка78.ру», сославшись на неназванных экспертов. Однако Собака.ru связалась с синоптиком Михаилом Леусом и убедилась, что спешить доставать лыжи не нужно.
Эксперт дал понять: прогнозировать погоду на 20 дней вперед пока преждевременно.
Михаил Леус
ведущий специалист центра погоды «ФОБОС»
Примерно с таким же успехом можно сейчас прогнозировать погоду на Новый год. И не только в Петербурге, а вообще. Снега до начала следующей недели в Петербурге не ожидается. Выпадение осадков в виде снега или мокрого снега до конца второй декады октября крайне маловероятно.
Впрочем, эксперт добавил, что средняя дата выпадения первого снега в Петербурге в XXI веке приходится на 18 октября.
А пока до зимы еще далеко, будем наслаждаться осенью. В среду, 7 октября, в регионе обойдется без дождей. Это поможет солнечным лучам удержать температуру выше средних многолетних значений, отмечает Леус в своих соцсетях. По его словам, только порывистый ветер вновь добавит в погоду дискомфорта.
В городе воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Ленобласти — до +11…+16. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывисто. В четверг также обойдется без осадков: ночью будет +5…+7 градусов, днем — +12…+14.
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