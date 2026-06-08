Башенку на крыше исторического здания на Большой Пушкарской восстановят в ходе реставрации фабрики «Светоч»

На земельном участке, который арендует RBI, находятся корпуса под литерами Б, В, Г, Д, Е, З. Из них литеры В, Г, Е имеют статус региональных памятников архитектуры. Ремонт предполагают сохранение существующих зданий в исходных параметрах, замену и восстановление элементов строительных конструкций и инженерных систем.

Реставраторы восстановят исторический облик фасадов, интерьеров и декоративных элементов с помощью аутентичных материалов. Внимание уделят и восстановлению исторической башенки на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной, которая существовала до 1970-х.

О том, что RBI арендовала у «Тим Кэпитал» территорию с шестью зданиями бывшей фабрики «Светоч» в Петроградском районе, стало известно в феврале этого года. Общая площадь построек, вошедших в сделку, составила около 16 тысяч квадратным метров. По оценкам одного из участников рынка, ее стоимость могла составить 1,5 млрд рублей.

Поблизости с арендованными постройками располагается культурно-выставочное пространство «Поляндрии». Для его строительства книжное издательство реконструировало бывший склад фабрики «Светоч» на улице Лизы Чайкиной. Хотя площадка откроется не раньше 2028 года, с фасадов здания уже сняли леса. Его облик «Петербург будущего» показывал в своих соцсетях.

Картонажно-переплетную фабрику «Отто Кирхнер» основали в 1871 году, а уже в 1894-1895 годах для развивающегося предприятия построили новое здание на Петроградской стороне, на Большой Пушкарской улице, 10. В 1918 году акционерное общество «Отто Кирхнер» было национализировано и переименовано в Госфабрику «Светоч». Производство по выпуску бумажной канцелярии находилось на Большой Пушкарской до 2006 года, в дальнейшем помещения сдавались в аренду.