Проверять ИИ на соответствие «духовно-нравственным ценностям» будут в России

По данным издания, обсуждение будущей системы проверки проходило в конце июля — начале августа на площадке АНО «Цифровая экономика». Сейчас Минцифры вместе с другими ведомствами и представителями бизнеса готовит подзаконные акты к принятому закону об ИИ.

Проверка потребуется большим фундаментальным моделям, претендующим на статус «национальной» или «суверенной». Закон об ИИ, принятый в июле, предусматривает эти два статуса и требует, чтобы модели соответствовали российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Предполагается, что оценивать модели смогут несколько лабораторий, которые предварительно пройдут проверку у государства. Разработчик сначала самостоятельно протестирует свою модель по общей риск-ориентированной методике и представит результаты. После этого аккредитованная лаборатория проверит выводы и при необходимости выборочно протестирует устойчивость модели. Однако окончательное решение о соответствии модели требованиям и присвоении ей статуса национальной или суверенной останется за Минцифры. Безопасность моделей, которые будут использоваться в государственных системах, дополнительно оценят ФСБ и ФСТЭК.

В Минцифры рассчитывают использовать уже существующие разработки российских IT-компаний. При этом окончательные правила пока не утверждены. В ведомстве сообщают, что пакет подзаконных актов еще проходит согласование и дорабатывается с учетом предложений бизнеса и экспертов.