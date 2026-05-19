В белые ночи 33 фонтана будут работать дольше обычного

Шесть фонтанов включат до двух ночи по адресам:

Дворцовая наб., 38;

Петровская наб., 10;

Александровский сад;

Манежная пл.;

Невский пр., 56;

Казанская пл.

24 сооружения — до полуночи:

Петергофское шоссе, 27;

Крестовский проспект, 21;

Московский проспект, 165;

Ломоносов, Александровская ул., 34а;

Московский проспект, 188 (фонтан «Слава»);

Шушары, Первомайская ул.;

аллея Смольного, 1 (четыре фонтана);

Кирочная улица, 50;

Слободская ул., 4;

парк «300-летия Санкт-Петербурга» (три фонтана: «Маяк», «Лучи»);

Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;

Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;

Витебская пл., 1;

Никольская пл., 1 (два фонтана);

Лиговский проспект, 64-66;

Румянцевский сад (два фонтана);

пр. Добролюбова, 20.

До 23:00 работают фонтаны:

Колпино, Павловская ул., 34;

Металлострой, Центральная ул., 12 (два фонтана);

Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади;

фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке;

фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Сезон фонтанов в Петербурге в этом году открыли 20 апреля — в тот день запустили 96 сооружений. 25 апреля к ним присоединились фонтаны в Петергофе. Еще пять фонтанов включили 1 мая. Одним из самых поздних станет фонтан в Павловске на Госпитальной улице: он заработает 1 июня. Сооружение реконструируют с октября прошлого года. Всего в этом году должны работать 102.