В белые ночи 33 фонтана будут работать дольше обычного

Большинство водных сооружений включены с 9:00 до 22:00, но 33 фонтана до 19 июля продлят режим работы. Об этом сообщает «Водоканал».
Шесть фонтанов включат до двух ночи по адресам:
- Дворцовая наб., 38;
- Петровская наб., 10;
- Александровский сад;
- Манежная пл.;
- Невский пр., 56;
- Казанская пл.
24 сооружения — до полуночи:
- Петергофское шоссе, 27;
- Крестовский проспект, 21;
- Московский проспект, 165;
- Ломоносов, Александровская ул., 34а;
- Московский проспект, 188 (фонтан «Слава»);
- Шушары, Первомайская ул.;
- аллея Смольного, 1 (четыре фонтана);
- Кирочная улица, 50;
- Слободская ул., 4;
- парк «300-летия Санкт-Петербурга» (три фонтана: «Маяк», «Лучи»);
- Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;
- Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;
- Витебская пл., 1;
- Никольская пл., 1 (два фонтана);
- Лиговский проспект, 64-66;
- Румянцевский сад (два фонтана);
- пр. Добролюбова, 20.
До 23:00 работают фонтаны:
- Колпино, Павловская ул., 34;
- Металлострой, Центральная ул., 12 (два фонтана);
- Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади;
- фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке;
- фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Сезон фонтанов в Петербурге в этом году открыли 20 апреля — в тот день запустили 96 сооружений. 25 апреля к ним присоединились фонтаны в Петергофе. Еще пять фонтанов включили 1 мая. Одним из самых поздних станет фонтан в Павловске на Госпитальной улице: он заработает 1 июня. Сооружение реконструируют с октября прошлого года. Всего в этом году должны работать 102.
