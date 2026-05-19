В белые ночи 33 фонтана будут работать дольше обычного

Большинство водных сооружений включены с 9:00 до 22:00, но 33 фонтана до 19 июля продлят режим работы. Об этом сообщает «Водоканал».

Viktor Kovtun / Shutterstock

Шесть фонтанов включат до двух ночи по адресам:

  • Дворцовая наб., 38;
  • Петровская наб., 10;
  • Александровский сад;
  • Манежная пл.;
  • Невский пр., 56;
  • Казанская пл.

24 сооружения — до полуночи:

  • Петергофское шоссе, 27;
  • Крестовский проспект, 21;
  • Московский проспект, 165;
  • Ломоносов, Александровская ул., 34а;
  • Московский проспект, 188 (фонтан «Слава»);
  • Шушары, Первомайская ул.;
  • аллея Смольного, 1 (четыре фонтана);
  • Кирочная улица, 50;
  • Слободская ул., 4;
  • парк «300-летия Санкт-Петербурга» (три фонтана: «Маяк», «Лучи»);
  • Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;
  • Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;
  • Витебская пл., 1;
  • Никольская пл., 1 (два фонтана);
  • Лиговский проспект, 64-66;
  • Румянцевский сад (два фонтана);
  • пр. Добролюбова, 20.

До 23:00 работают фонтаны:

  • Колпино, Павловская ул., 34;
  • Металлострой, Центральная ул., 12 (два фонтана);
  • Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади;
  • фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке;
  • фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Сезон фонтанов в Петербурге в этом году открыли 20 апреля — в тот день запустили 96 сооружений. 25 апреля к ним присоединились фонтаны в Петергофе. Еще пять фонтанов включили 1 мая. Одним из самых поздних станет фонтан в Павловске на Госпитальной улице: он заработает 1 июня. Сооружение реконструируют с октября прошлого года. Всего в этом году должны работать 102.

