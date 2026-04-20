Сезон фонтанов в Петербурге открыт!

Немного позже начнется сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» — там искусственные водоемы включат 25 апреля. Еще пять фонтанов города начнут работать 1 мая. Среди них — на Московской площади и площади Ленина, на Торговой площади в Петергофе, у Гостиного двора в Кронштадте и «Крестики-нолики» в Сестрорецке. Эти «водные жемчужины» — сложные технологические сооружения, поэтому требуют больше времени для подготовки, объясняют в «Водоканале».

Одним из самых поздних станет фонтан в Павловске на Госпитальной улице: он заработает 1 июня. Сооружение реконструируют с октября прошлого года.