Сезон фонтанов в Петербурге открыт!

Сегодня, 20 апреля, специалисты «Водоканала» запустили 96 сооружений, а всего в этом году будут работать 102. Фонтаны льют с 9:00 до 22:00, некоторые — до 23:00.

Немного позже начнется сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» — там искусственные водоемы включат 25 апреля. Еще пять фонтанов города начнут работать 1 мая. Среди них — на Московской площади и площади Ленина, на Торговой площади в Петергофе, у Гостиного двора в Кронштадте и «Крестики-нолики» в Сестрорецке. Эти «водные жемчужины» — сложные технологические сооружения, поэтому требуют больше времени для подготовки, объясняют в «Водоканале».

Одним из самых поздних станет фонтан в Павловске на Госпитальной улице: он заработает 1 июня. Сооружение реконструируют с октября прошлого года.

