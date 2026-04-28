Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мозаичная мастерская Академии художеств будет открыта для посетителей ночью

В время акции «Ночь музеев» с 18:00 до 23:00 посетители смогут попасть в одну из старейших мастерских в сфере мозаичного искусства. Участники экскурсии получат редкую возможность посетить хранение с коллекцией императорской смальты и лабораторию художественных стекломатериалов.

Фото: пресс-служба Российской академии художеств
Фото: пресс-служба Российской академии художеств
Фото: пресс-служба Российской академии художеств
Фото: пресс-служба Российской академии художеств

Гостям мозаичной мастерской Российской академии художеств расскажут об основных этапах работы над панно, объяснят различия между прямым и обратным мозаичным набором, а также покажут образцы работ мастерской, созданные с конца XIX века до наших дней.

Программа начнется в помещении большой мастерской, где сотрудники работают над картонами и мозаичным набором. Так посетители смогут увидеть процесс вживую и погрузиться в атмосферу художественного производства. Затем экскурсия продолжится на антресоли, где представлена экспозиция мозаичных работ разных лет. Завершится событие в лаборатории стекломатериалов, где участникам экскурсии покажут, как работают смальтоварные печи и объяснят различия между исторической и современной смальтой.

Продажи билетов на «Ночь музеев» стартуют 29 апреля в 14:00.

В 2026 году мозаичной мастерской Академии художеств исполняется 175 лет. За это время здесь были созданы знаковые произведения, включая мозаичное убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Владимира Ленина, панно «Индустрия социализма», а также работы для станций московского и петербургского метро. Мастерская практически непрерывно действует с середины XIX века.

Подробнее о культурной акции «Ночь музеев» и ее участниках Собака.ru рассказывала в этом тексте.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: