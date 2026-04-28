Мозаичная мастерская Академии художеств будет открыта для посетителей ночью

Гостям мозаичной мастерской Российской академии художеств расскажут об основных этапах работы над панно, объяснят различия между прямым и обратным мозаичным набором, а также покажут образцы работ мастерской, созданные с конца XIX века до наших дней.

Программа начнется в помещении большой мастерской, где сотрудники работают над картонами и мозаичным набором. Так посетители смогут увидеть процесс вживую и погрузиться в атмосферу художественного производства. Затем экскурсия продолжится на антресоли, где представлена экспозиция мозаичных работ разных лет. Завершится событие в лаборатории стекломатериалов, где участникам экскурсии покажут, как работают смальтоварные печи и объяснят различия между исторической и современной смальтой.

Продажи билетов на «Ночь музеев» стартуют 29 апреля в 14:00.

В 2026 году мозаичной мастерской Академии художеств исполняется 175 лет. За это время здесь были созданы знаковые произведения, включая мозаичное убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Владимира Ленина, панно «Индустрия социализма», а также работы для станций московского и петербургского метро. Мастерская практически непрерывно действует с середины XIX века.

