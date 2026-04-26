«Ночь музеев» 2026: гребля на Крестовском, подцерковье Смольного и потайной ход Петропавловки

В этом году в культурной акции примут участие более 140 музеев, галерей, библиотек и концертных залов. Тема мероприятия — «Родное». Билеты поступят в продажу 29 апреля.
Организаторы уже опубликовали программу. Среди новичков — Зоологический музей с квестами и экскурсиями, на которых расскажут, как в коллекции появился скелет синего кита, и про экспедиции Пржевальского. Еще впервые в акции поучаствует мозаичная мастерская Академии художеств, создававшая убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Ленина, а также мозайки для петербургских и московских станций метро.
В Канатном цехе Высшей школы экономики на Васильевском острове покажут костюмированный перформанс «Симфония гвоздя и молотка». Также в программе — экскурсия по галерее Якова Чернихова и подъем на знаменитую башню.
Смольный собор удивит концертом барочной музыки в подцерковье и экскурсиями. Откроется Каменноостровский дворец на Малой Невке. Впервые экскурсии проведут по Главному павильону Московского парка Победы.
В Литературном музее «XX век» в Ледовом дворце можно будет примерить роль символиста, акмеиста или фантаста (в рамках часовой игры «Литературный переплет»!). В Центральном государственном архиве историко-политических документов и Центральном государственном архиве литературы и искусства тоже ждут посетителей.
В библиотеке «Малоохтинская» научат исследовать семейную историю, а в Музее путей сообщения расскажут об инженере Бетанкуре.
Самой необычной площадкой станет Музей Гребного клуба на Крестовском острове. Там пустят в эллинг-клуб и кают-компанию по старинной чугунной лестнице, а главное — предложат погрести по-настоящему: выйти из Крестовки до Елагина острова и обратно.
За городом можно посетить дворец «Коттедж» в Петергофе, кронштадтский форт «Риф» и Музей истории радиотехники СССР.
Вернутся и неизменные участники акции: Музей Анны Ахматовой, Этнографический, Военно-морской, Артиллерийский, Планетарий, филармония, ледокол «Красин», Петропавловская крепость (с потайным ходом и крышами куртин и бастионов), Росфото, Шереметевский дворец, Кунсткамера, «Ленфильм». Спецпрограммы подготовили Эрмитаж и Мариинский дворец.
С 23:00 до утра по городу будут ходить бесплатные автобусы акции (для обладателей билетов). Вход в один музей будет стоить 400 рублей, в три — 750 рублей, в пять — 900 рублей. Все музеи работают по сеансам.
