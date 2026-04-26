«Ночь музеев» 2026: гребля на Крестовском, подцерковье Смольного и потайной ход Петропавловки

Организаторы уже опубликовали программу. Среди новичков — Зоологический музей с квестами и экскурсиями, на которых расскажут, как в коллекции появился скелет синего кита, и про экспедиции Пржевальского. Еще впервые в акции поучаствует мозаичная мастерская Академии художеств, создававшая убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Ленина, а также мозайки для петербургских и московских станций метро.

В Канатном цехе Высшей школы экономики на Васильевском острове покажут костюмированный перформанс «Симфония гвоздя и молотка». Также в программе — экскурсия по галерее Якова Чернихова и подъем на знаменитую башню.

Смольный собор удивит концертом барочной музыки в подцерковье и экскурсиями. Откроется Каменноостровский дворец на Малой Невке. Впервые экскурсии проведут по Главному павильону Московского парка Победы.