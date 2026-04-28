Почти 10 млн рублей стоили неубранные граффити петербургским собственникам

Нарушения фиксировались в случаях, когда граффити и надписи не устранялись более двух недель. Контроль ведется с помощью комплексов с функцией компьютерного зрения, которые работают по принципу двойной фиксации: если система повторно обнаруживает ту же надпись на том же здании спустя две недели после первого выявления, эти данные становятся основанием для вынесения штрафа.

В инспекции отмечают, что такой подход позволяет привлекать к ответственности только тех владельцев, которые не следят за своей собственностью и не соблюдают установленные в городе стандарты благоустройства.

Подробнее о том, как устроена система контроля за порядком в Петербурге «Городовой», которая работает на базе искусственного интеллекта, Собака.ru рассказала в этом тексте.