Загрязнения воздуха в Петербурге и Ленобласти ожидают в ближайшие три дня

О неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) 11, 12 и 13 апреля сообщают профильные комитеты двух регионов. НМУ — причина, по которой в воздухе появляется запах гари и дымка.

DiPres / Shutterstock

Напомним, в конце марта петербуржцы массово жаловались на дым в городе, это совпало по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод). В Комитете по природопользованию темный дым в небеде над Петербургом тогда объяснили отсутствием ветра, из-за которого выхлопные газы и выбросы с предприятий не рассеиваются. В ведомстве также рассказали, что не обнаружили превышений вредных веществ в атмосфере, кроме разовых избытков взвешенных микро- и мелкодисперсных частиц.

На этой неделе свой отчет о состоянии воздуха также опубликовал Росгидромет. Его специалисты назвали повышенным уровень загрязнения петербургского воздуха в марте, при этом они сообщили, что экстремальных превышений вредных веществ в атмосфере не было. Метеорологи зафиксировали избытки аммиака в Московском и Центральном районах.

Собака.ru собрала данные международных систем мониторинга и обратилась к экспертам за разъяснениями, чтобы разобраться, что же происходит с петербургским воздухом.

