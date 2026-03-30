Темную дымку над Петербургом прокомментировали в Смольном

В городе практически нет ветра, поэтому ослабевает естественная вентиляция атмосферы — выхлопные газы и выбросы предприятий не рассеиваются. Такое объяснение темной дымке в небе над Петербургом, которую горожане замечают с 27 марта, дали Собака.ru в Комитете по природопользованию.

Эти «неблагоприятные метеоусловия», которые способствуют загрязнению, в городе наблюдались 28, 29 и 30 марта, отмечают в комитете со ссылкой региональный гидрометцентр. Как рассказали Собака.ru в ведомстве, его специалисты проанализировали качество воздуха с помощью сети автоматических станций, расположенных в 18 районах Петербурга, и передвижных лабораторий. В результате мониторинга они не обнаружили превышений вредных веществ в атмосфере, кроме разовых превышений по взвешенным микро- и мелкодисперсным частицам.

Дым в небе над городом начали замечать 27 марта. Жалобы петербуржцев на на запах гари и публикации серой дымки в небе совпали по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод).

Собака.ru собрала данные международных систем мониторинга и обратилась к экспертам за разъяснениями, чтобы разобраться, что же происходит с петербургским воздухом в последние дни.