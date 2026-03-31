Возможная блокировка Telegram и отмена оплаты Apple ID через оператора: что ждет петербуржцев в апреле

Возможная блокировка Telegram

Работу мессенджера могут ограничить в России в начале апреля, сообщал РБК со ссылкой на двух собеседников во власти в конце февраля. В качестве причин они называли возросшее число случаев вербовки жителей страны для совершения преступлений (в том числе детей и подростков).

До этого в Telegram изданию заявляли, что активно борются с вредоносным контентом. А накануне предполагаемой блокировки мессенджер предупредил пользователей, что оплата подписки Premium может стать невозможной, и предложил оплатить ее на один или два года вперед.

Отмена оплаты Apple ID

Россияне не смогут оплачивать учетную запись через мобильный счет после 1 апреля, пишут ТАСС, РБК и РИА Новости со ссылкой на источники на телеком-рынке. Такое указание от Минцифры якобы получили представители «большой четверки»: МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» и «МегаФон».

Собеседники изданий связывают инициативу с желанием властей добиться от Apple возвращения в российский сегмент App Store отечественных приложений и соблюдения требований по ограничению VPN-сервисов. Операторы посоветовали пользователям заранее пополнить баланс ID, чтобы избежать перебоев с подписками.