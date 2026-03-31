Возможная блокировка Telegram и отмена оплаты Apple ID через оператора: что ждет петербуржцев в апреле

В России анонсировали очередные ограничения, связанные с работой социальных сетей и зарубежных смартфонов, а в Петербурге открыли запись детей в первые классы и перекрыли десятки дорог в историческом центре из-за форума. Об этих и других новостях апреля — в материале Собака.ru.
Возможная блокировка Telegram
Работу мессенджера могут ограничить в России в начале апреля, сообщал РБК со ссылкой на двух собеседников во власти в конце февраля. В качестве причин они называли возросшее число случаев вербовки жителей страны для совершения преступлений (в том числе детей и подростков).
До этого в Telegram изданию заявляли, что активно борются с вредоносным контентом. А накануне предполагаемой блокировки мессенджер предупредил пользователей, что оплата подписки Premium может стать невозможной, и предложил оплатить ее на один или два года вперед.
Отмена оплаты Apple ID
Россияне не смогут оплачивать учетную запись через мобильный счет после 1 апреля, пишут ТАСС, РБК и РИА Новости со ссылкой на источники на телеком-рынке. Такое указание от Минцифры якобы получили представители «большой четверки»: МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» и «МегаФон».
Собеседники изданий связывают инициативу с желанием властей добиться от Apple возвращения в российский сегмент App Store отечественных приложений и соблюдения требований по ограничению VPN-сервисов. Операторы посоветовали пользователям заранее пополнить баланс ID, чтобы избежать перебоев с подписками.
Запрет на экспорт бензина
Это ограничение вводят для всех участников рынка с 1 апреля по 31 июля, пишут ТАСС и «Коммерсантъ». Соответствующее решение приняли после совещания с представителями нефтекомпаний и профильных ведомств у вице-премьера Александра Новака. Его цель — обеспечить внутренний рынок топливом и сдержать рост цен на фоне повышенного спроса за рубежом и напряженной ситуации на мировом рынке, связанной с войной на Ближнем Востоке.
Запрет на вывоз денег
С 1 апреля россияне смогут вывозить в Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию не более 100 тысяч долларов США наличными (или эквивалент в рублях по актуальному курсу ЦБ). Новые правила «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ» утвердил президент страны Владимир Путин. Для юридических лиц и ИП запрет будет действовать вне зависимости от суммы, которая вывозится за рубеж. Список аэропортов, через которые это можно сделать, а также перечень документов опубликованы на официальном сайте Минфина.
Новые правила денежных переводов
С 1 апреля меняются требования к заполнению платежных реквизитов: в поле «плательщик» нужно указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физическим лицам — полностью ФИО, а тем, кто занимается частной практикой, — дополнительно вид деятельности и ИНН. Индивидуальным предпринимателям необходимо указывать не только полное имя, но и правовой статус.
В «назначении платежа» нужно указывать подробную информацию о товарах, работах или услугах, а также данные договоров и документов (в пределах 210 символов). Вводится и новый реквизит — «фактический плательщик», который заполняют при переводе через представителя.
Нововведения носят технический характер, но их игнорирование может привести к задержкам зачисления средств или возврату платежей, уточняло РИА Новости со ссылкой на эксперта, доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Запрет на въезд в Польшу по загранпаспортам старого образца
Изменения начнут действовать с 1 апреля, сообщила дипмиссия России. Они коснутся не только тех, кто собирается въехать в страну, но и тех, кто уже там находится: без десятилетнего документа нового образца их пребывание будут считать незаконным.
Похожие правила уже ввели другие страны Европы — например, Франция, Чехия и Исландия. Это связано с переходом на новую систему пограничного контроля, где обязательна биометрическая идентификация.
Заселение в гостиницы через «Госуслуги»
С 1 апреля при заселении в отели и другие места размещения россияне смогут предъявлять не только паспорт, но и водительские права. В некоторые гостиницы также удастся заселиться по биометрии или через мобильное приложение «Госуслуги». Новые правила вводят в тестовом режиме до марта 2032 года.
Старт записи детей в школу
С 1 апреля начинается подача заявлений в первый класс, сообщили в Комитете по образованию Петербурга. До 30 июня документы принимают у льготников и у детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а с 6 июля по 1 сентября — в любые другие школы при наличии свободных мест. Подать заявление можно через МФЦ, портал «Госуслуги», по почте или лично. Со списком необходимых бумаг и другой информацией можно ознакомиться на официальном сайте городского ведомства.
Перекрытия движения из-за форума
Десятки дорог в историческом центре перекроют на целую неделю, сообщили в Комитете по транспорту Петербурга. Причина — проведение Международного транспортно-логистического форума, который проводят с 29 марта по 4 апреля. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном сайте городского ведомства.
