Сады-трансформеры появятся сразу на трех городских площадках

В Петербурге в 2026 году создадут несколько садов-трансформеров, они появятся на Исаакиевской площади, Университетской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта рядом с ледоколом «Красин», следует из материалов госзакупок.

На набережной Лейтенанта Шмидта у ледокола «Красин» обустроят сад с деревьями в кадках, кустарниками и цветами, а также установят скамейки и урны. Стоимость работ оценивается примерно в 5,6 млн рублей. Первый этап, создание сада, планируют завершить до конца мая, после чего он будет работать в течение теплого сезона, пишет «Фонтанка».

Еще два сада появятся на Университетской набережной — у памятника Михаилу Ломоносову и на парковке напротив Румянцевского спуска. Там разместят десятки деревьев и кустарников в кашпо, а также оборудуют зоны для отдыха. Стоимость этих работ составит около 18,8 млн рублей.

Традиционный сад-трансформер также вновь оформят на Исаакиевской площади — на Синем мосту перед Мариинским дворцом. Осенью растения пересадят в открытый грунт в разных районах города.