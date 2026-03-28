На Исаакиевской площади снова появится сад-трансформер

В Петербурге вновь обустроят сезонный сад-трансформер на Исаакиевской площади. Как следует из данных госзакупок, работы разобьют на три этапа, а их общая стоимость составит почти 85 млн рублей.

Подрядчика для художественно-ландшафтного оформления территории у Синего моста и рядом с памятником Николаю I планируют определить в начале апреля. Заказчиком выступает городской Центр комплексного благоустройства, пишет «Деловой Петербург».

Проект предусматривает установку кашпо, скамеек и урн, а также высадку деревьев и кустарников в контейнерах. На разных участках появятся туи, декоративные яблони, розы, сирень, лаванда и гортензии. Отдельно оформят зону у памятника — там высадят липы, сирень и другие декоративные растения.

Подрядчик будет отвечать не только за создание сада, но и за его содержание: полив, уход за растениями и поддержание чистоты. После завершения сезона часть зелёных насаждений пересадят в городские скверы и парки.

Завершить все работы планируют до середины октября 2026 года.