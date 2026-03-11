30 млн рублей штрафов выписали в Петербурге за плохую уборку снега зимой

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подвела промежуточные итоги контроля за зимней уборкой в Петербурге. Всего власти осмотрели более пяти тысяч локаций.

В ведомстве подчеркивают, что основной акцент в своей работе делали на профилактику: инспекторы выдали около 500 предостережений и провели более 700 консультаций. Около 90% замечаний устранялись сразу. Если этого не происходило, организациям выписывали штрафы.

Накануне в ГАТИ рассказали о том, как выписали сразу несколько протоколов с крупными штрафами — в сумме они составили 1,3 млн рублей. Так, универсам «Морской» в Василеостровском районе оштрафовали на 600 тысяч рублей: ступени у входа из-за неубранного снега превратились в ледяную горку. Еще по двум делам назначили штрафы на 700 тысяч рублей. Хотя календарная зима закончилась, контроль за уборкой продолжается: теперь ГАТИ следит за тем, как улицы города убирают к весне.

На прошлой неделе в ведомстве также рассказывали, как нейросетевой комплекс «Городовой» помогает инспекторам следить за порядком в городе. В том числе с его помощью они выписали более 2000 штрафов на почти 140 млн рублей.