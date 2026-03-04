138 млн рублей штрафов выписали в Петербурге за граффити и сосульки на домах в 2025 году

В прошлом году инспекторы Государственной административно технической инспекции (ГАТИ) выявили нарушения на 1800 зданиях из 5000 осмотренных. Такой статистикой ведомство поделилось сегодня в соцсетях. В публикации отмечают важную роль нейросетевых комплексов «Городовой» в контроле за порядком.

В инспекции также отметили, что доля домов с приемлемым состоянием фасадов выросла в 2025 году на 2% и достигла 73%. За предыдущий год специалисты выписали минимум 1300 предостережений. В ведомстве называют это «профилактикой» и считают, что таким образом мотивирует собственников активнее следить за своим имуществом. Так, за год силами горожан отремонтировали 188 зданий, 345 фасадов очистили от рисунков, а с 36 домов убрали кондиционеры.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на ГАТИ делилась другими цифрами. Сообщалось, что с помощью системы «Городовой» выявили 2630 постановлений на сумму свыше 183 млн рублей, а нейросеть могут обучить выявлению еще девяти видов административных нарушений. В частности, речь идет о нерасчищенных подходах к метро и другим общественно значимым объектам, несогласованной установке строительных лесов и вышек, а также о проблемах с вывозом снега и наледи.

В конце февраля вице-губернатор Евгений Разумишкин также заявил, что дал поручение расширить в 2026 году количество маршрутов «Городового».