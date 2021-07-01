Как петербурженка ищет осколки старой посуды и по ним изучает историю района Стеклянный городок

Сотрудница фонда «Внимание» Ника Артемьева исследует город по осколкам, которые находит на берегах рек. Она уже собрала сотни частей дореволюционных предметов и создала проект, посвященный историческому району на юго-востоке Петербурга за Александро-Невской Лаврой, — «Стеклянный городок». «Собака.ru» поговорила с Никой о ее коллекции и узнала, где найти интересные артефакты и как отличить мусор от сокровищ.
Как появился проект «Стеклянный городок»
У меня неоконченное экономическое образование. Последние два года занимаюсь градозащитным активизмом и веду петербургские проекты в фонде «Внимание». С детства интересовалась архитектурой и предметами интерьера, но никогда бы не подумала, что начну разбираться в старинной посуде и увлекусь мадларкингом.
Три года назад я вернулась жить в мамину квартиру в Стеклянном городке. Тогда я уже знала о мадларкинге, и даже пару раз ходила с подругой добывать артефакты на Екатерингофке. Вскоре после переезда обнаружила, что берег Невы здесь идеально подходит для поисков старинных предметов. Вместе с друзьями стала регулярно ходить туда за экспонатами. Тогда мы не были так избирательны, как сегодня, и собирали мешки стекла.
Постепенно сформировалась целая коллекция, состоящая из сотен осколков. Кроме найденных артефактов, в ней есть предметы-дублеры — идентичные целые вещи, специально купленные для сравнения. Сейчас таких порядка 30-40 — это преимущественно тарелки и аптекарская посуда.
Через некоторое время решила создать отдельный проект «Стеклянный городок». В нем я рассказываю об истории района, его быте, жителях и показываю материальное культурное наследие места.
Об истории Стеклянного городка
Стеклянный городок — это интересный, но, к сожалению, малоизученный и неоправданно забытый район. Территория начинается на пересечении Обводного канала и Невы и продолжается вглубь Невского района в сторону «Елизаровской». В его центре — бывший Императорский стеклянный завод, в честь которого названо место.
Еще в 1777 году императрица Екатерина II даровала князю Потемкину Стеклянный завод в Назии (деревня в Ленинградской области — прим. ред.). Через два года он перевез предприятие ближе к городу, за Александро-Невскую лавру, где у князя было имение.
Но вскоре он умер, и Екатерина II вернула производство обратно в казну. С тех пор мануфактура несколько раз объединялась с Императорским фарфоровым заводом, а через 100 лет окончательно к нему присоединилась и переехала в Фарфоровскую слободу. Помещения передали новым арендаторам, в частности, два корпуса заняло Попечительство о народной трезвости, приют для ночлежников и театр.
О жителях Стеклянного городка
Здесь жили рабочие с семьями — в основном в деревянных домах, хотя встречались и кирпичные строения. Постепенно развивалась инфраструктура: появились школы, храмы, трактиры и другие увеселительные заведения. Известно, что у местных жителей были проблемы с алкоголем. Жены живущих здесь сотрудников требовали закрытия питейных заведений и просили руководство мануфактуры не выдавать зарплату на руки рабочим. По найденным осколкам понятно, что люди пользовались не только глиняной, но и фаянсовой и даже фарфоровой посудой.
О находках
Исторический район любопытен тем, что значительная часть музейного стекла произведена здесь: например, осветительные приборы, вазы и посуду и сейчас можно встретить в интерьерах Зимнего дворца и в Петергофе. Здесь делали одни из самых богатых витражей, создавали мозаики. Академия художеств совместно с Императорским заводом изготавливала декор для Исаакиевского собора.
О самых любопытных артефактах в коллекции
Одна из самых интересных находок — изящный кофейник товарищества Кузнецова. Он состоит из 11 крупных осколков, которые мне чудом удалось обнаружить в разное время.
Горжусь тем, что в коллекции есть кусочек белой черепицы с глазурованным покрытием. Долгое время не могла поверить, что в Стеклянном городке ее можно найти. Люди здесь жили небогато, так что отыскать такой дорогостоящий материал — настоящая фантастика! Со временем поняла, что черепица принадлежит Тихвинской часовне, возведенной при церкви Всех Скорбящих Радости в 1909 году. Догадки подтвердили специалисты компании «Паллада», занимающиеся реставрацией и изготовлением керамики. Оказывается, в 1930-х годах шатровые купола часовни снесли, а отделочный материал попал в воду и выплыл на берег. Спустя почти 90 лет мне удалось его найти.
Еще один предмет из этого храма — осколок фарфоровой «тощей свечи» (разновидности подсвечника или лампады), в нижней части которого уцелел фрагмент изображения Богоматери. Видно, что у сосуда была крышечка, потому что есть специальный притир для ее установки.
Среди экспонатов есть много частей синих керамических помадных банок. Исследователи творчества и жизни Пушкина утверждают, что писатель использовал подобный сосуд в качестве чернильницы. Сейчас такой предмет можно найти в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкинских горах.
Большая часть моей коллекции — это осколки старинной посуды, изготовленной до революции или до Второй мировой войны. Одни из самых любимых — части тарелки из серии «Брак», произведенной французской мануфактурой «Крей и Монтеро».
Во время поисков удалось найти крупные осколки как бюджетных изделий, выполненных Товариществом производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова, так и дорогостоящей посуды завода братьев Корниловых. Многие любители старины удивляются, как в рабочем поселении могли появиться подобные предметы, но понятие дороговизны еще нужно исследовать. Возможно, посуда, которая сегодня кажется нам роскошной, была нормальна для увеселительных заведений или домов более состоятельных местных жителей, например, церковного сановника или управляющего заводом. А поскольку из-за переезда Императорского стеклянного завода в промышленных корпусах появились новые производства, здесь начали жить купцы. Может быть, они привнесли что-то новое в местный быт.
Хочу заняться мадларкингом. Где искать артефакты в Петербурге?
Мадларкингом можно заниматься там, где были поселения и есть неисследованные набережные. В Петербурге такие участки располагаются на берегах Смоленки, Екатерингофки, Пряжки, Карповки и Невы.
Как опознать сокровища
Чтобы отличить сокровище от мусора, нужна насмотренность: изучайте книги, архивные фотографии, каталоги посуды, сайты, где продают старые вещи. Для установления принадлежности артефакта я использую интернет-аукцион «Мешок» и сайт Avito, различные музейные издания о посуде, среди которых «Дулевский фарфор», «Английская керамика», а также каталоги клейм (самый знаменитый — «Марки фарфора, фаянса, майолики»).
О трудностях, с которыми приходится сталкиваться
Поиск — это необычный процесс, который может оказаться медитативным в один день, и тревожным — в другой. Обычно дискомфорт вызывает грязь на берегу, которую не успевают убирать за людьми, да и сами отдыхающие иногда бывают агрессивными. Расстраивает отсутствие обустроенных спусков к воде и осыпание грунта.
Несколько моих знакомых тоже занимаются мадларкингом. Они приносят мне артефакты, найденные в Стеклянном городке, для создания полноценной экспозиции. За это я им благодарна, наша общая цель — сохранить и показать материальное культурное наследие района.
О будущем проекта
Хочу арендовать у государства помещение и перенести рабочее пространство. В историческом доме, где я живу, освободилось место на первом этаже. Решила участвовать в торгах и обратилась в комитет имущественных отношений. Мне пришел ответ со ссылкой на Федеральный закон «О защите конкуренции», согласно которому у меня есть привилегии: заключение договора без торгов, снижение стоимости или право на безвозмездное пользование, но с оплатой коммунальных платежей. Подала документы на приоритетную аренду и пыталась доказать, что моя работа связана с развитием искусства и сохранением культурных ценностей. Чиновники объяснили, что в большинстве случаев такую льготу получают только медицинские организации или учреждения дошкольного образования, в остальных — индивидуальным предпринимателям отказывают. Торги должны были назначить на конец июня, но сроки могут переноситься. Пока жду. Проект долгосрочный, поэтому нужно действовать спокойно и уверенно.
Более глобальная задача — создание экспозиции. В планах найти большое помещение, в котором можно было бы сделать полноценное выставочное пространство, рассказывать и наглядно демонстрировать историю Стеклянного городка.
Текст: Мария Агафонова
Фото: Ника Артемьева
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