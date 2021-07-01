Как петербурженка ищет осколки старой посуды и по ним изучает историю района Стеклянный городок

Три года назад я вернулась жить в мамину квартиру в Стеклянном городке. Тогда я уже знала о мадларкинге, и даже пару раз ходила с подругой добывать артефакты на Екатерингофке. Вскоре после переезда обнаружила, что берег Невы здесь идеально подходит для поисков старинных предметов. Вместе с друзьями стала регулярно ходить туда за экспонатами. Тогда мы не были так избирательны, как сегодня, и собирали мешки стекла.

Постепенно сформировалась целая коллекция, состоящая из сотен осколков. Кроме найденных артефактов, в ней есть предметы-дублеры — идентичные целые вещи, специально купленные для сравнения. Сейчас таких порядка 30-40 — это преимущественно тарелки и аптекарская посуда.

Через некоторое время решила создать отдельный проект «Стеклянный городок». В нем я рассказываю об истории района, его быте, жителях и показываю материальное культурное наследие места.