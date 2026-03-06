У Ново-Адмиралтейского моста будет один разводной пролет

По словам Линченко, согласно предпроектным разработкам, мост оборудуют одним разводным пролетом. Его также впишут в исторический ландшафт Васильевского острова, пообещал вице-губернатор.

Один из зрителей обеспокоился, что ради нового моста будет разорвана пешеходная часть набережной Лейтенанта Шмидта, и преимущества от его строительства получат жители элитного района на Ново-Адмиралтейском острове. В ответ чиновник отметил, что мост был во всех редакция петербургского генплана, а его трассировка соответствует федеральным и региональным законам, а также приказу Минкульта об историческом поселении.

Ново-Адмиралтейский мост фигурирует в городских планах не первый год: ранее проект был близок к началу строительства, но затем его заморозили. Переправу предполагается разместить между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова с выходом на Ново-Адмиралтейский остров. Транспортные потоки на въезд и выезд планируют разводить по обеим сторонам Невы — с подключением к набережной Пряжки и Английскому проспекту на левом берегу.

Власти планируют развивать Ново-Адмиралтейский остров: на его территории построят театр, жилье и социальный объекты. Строительство театра, как ранее рассказывал Линченко, может профинансировать ВТБ.