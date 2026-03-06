Где взять мартовский номер журнала Собака.ru

На обложке — Мила Ершова! Драма-квин русского кино встречает роль мечты в бадди-муви «Встать на ноги» от шоураннера и хедлайнера «новой ласковой» киноволны Александра Носкова (уже на Okko!), а в сказочно-фольклорной каверстори Собака.ru выступает будто пава (строго по Проппу!).
Тема номера — великий fashion-гид. Отдел моды Собака.ru составил мегагид по лучшим, любимым и верховным фэшн-брендам Петербурга: только легендарный кутюр, хайповый стритвир, важнейшие лендмарки и знаковые винтажки в статусе городских достопримечательностей (музейного уровня!). Бонус: определили главные маст-хэвы сезона у локалов и заручились респектами от их могучего бренд-комьюнити (как это было: пока светская дива Шорена Джинали позировала в лакшери-кожанке Rockabi, художники арт-рума IRNBY собрались на спонтанный совриск-перформанс!)
Женщины меняют Петербург! Шестой год подряд редакция Собака.ru вместе с ювелирной компанией Mercury благодарит петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии: лауреатки премии «Женщины меняют Петербург» открывают IT-хабы, рулят музеями, издают книжные бестселлеры и строят великие лаборатории.
Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах Wildberries, OZON, «Подписные издания», «Все свободны».
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».
Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
Адище города
Б.О.Р 812
Балаган
Банщики
Белый Рябчик
Гинза
Дизенгоф
Лодочная станция
Мансарда
Место
Мечтатели
Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Огниво
Перемена
Полторы комнаты
Профессор Фрейд
Прошуттерия
Ресторан Шаляпин
Рибай
Русская рыбалка в Комарово
Русская рюмочная №1
Рыба на даче
Сад
Северянин
Серж
Сон
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Ферма Бенуа
Шеф Маруся и Ко
Шум
ЮГ 22
AGA
Alice Garden
Animals
BeefZavod
Bergamot
Bist
BoBo
Café Claret
Chang
Charlie
Chelentano
Ciao
Closer
DA MANU
DUO Аzia
DUO Gastrobar
Entrée
Faces
Frantsuza Bistro
Fresas
Friends of Friends
Futurist
Giallo
GooseGoose bistro
Harvest
Il Lago dei Cigni
Inner
Italy на Б. Морской
Italy на Большом
Italy на Виленском
Italy на Московском
Jam
Joli
Juan
Kira
Koi
Koza Well
La Biga
LAMB
MA
Mad
Made in China
Marso Polo
Matilde
Meal
Meat coin
Memo
Mia Strada
Michele
Mill
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
MUST
Nama
Pame
Pavlova Grand Cafe
Percorso
Poly
Probka
R14
Reborn
Regions
Ro
Salone Pasta&Bar
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Taste
Tel Aviv
Terrasa
Tondo
Vakh
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Отели
Англетер
Астория
Гранд Отель Эмеральд
Скандинавия
CORINTHIA
Crown Hotel
Dom Boutique Hotel
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Grand Hotel Europe
Grand Hotel Moika22
Hideout
Hotel Indigo
LOTTE
SO/ St. Petersburg
Sokos Hotel Palace Bridge
The Faces
Vasilievsky Hotel
Бутики
SUBBOTA
ДЛТ
Дом тканей Тиссура
Галерея бутиков Гранд Палас
DayNight
Кенгуру
Art Square Gallery
Владимир Михайлов галерея
Molecule
Медицинские центры/салоны красоты
СМ-Клиника
АБИА
БИЭМ
ГрандМед
ДЕГА
Дегтярные Бани
Дом Красоты Sisley
Золотой Ручей
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent
Мать и Дитя
Мать и Дитя Лахта
МЕДИ
Меди Эстетик
МК Clinik Beauty
Многопрофильная Клиника Сестрорецкая
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Планета красоты
Art me beauty
Beauty Lounge
Chisla
Encore
Slay
X-Clinic
Комментарии (0)