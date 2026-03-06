Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Где взять мартовский номер журнала Собака.ru

На обложке — Мила Ершова! Драма-квин русского кино встречает роль мечты в бадди-муви «Встать на ноги» от шоураннера и хедлайнера «новой ласковой» киноволны Александра Носкова (уже на Okko!), а в сказочно-фольклорной каверстори Собака.ru выступает будто пава (строго по Проппу!).

Тема номера — великий fashion-гид. Отдел моды Собака.ru составил мегагид по лучшим, любимым и верховным фэшн-брендам Петербурга: только легендарный кутюр, хайповый стритвир, важнейшие лендмарки и знаковые винтажки в статусе городских достопримечательностей (музейного уровня!). Бонус: определили главные маст-хэвы сезона у локалов и заручились респектами от их могучего бренд-комьюнити (как это было: пока светская дива Шорена Джинали позировала в лакшери-кожанке Rockabi, художники арт-рума IRNBY собрались на спонтанный совриск-перформанс!)

Женщины меняют Петербург! Шестой год подряд редакция Собака.ru вместе с ювелирной компанией Mercury благодарит петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии: лауреатки премии «Женщины меняют Петербург» открывают IT-хабы, рулят музеями, издают книжные бестселлеры и строят великие лаборатории.

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах WildberriesOZON«Подписные издания»«Все свободны».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

Адище города

Б.О.Р 812

Балаган

Банщики

Белый Рябчик

Гинза

Дизенгоф

Лодочная станция

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Перемена

Полторы комнаты

Профессор Фрейд

Прошуттерия

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Северянин

Серж

Сон

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Шум

ЮГ 22

AGA

Alice Garden

Animals

BeefZavod

Bergamot

Bist

BoBo

Café Claret

Chang

Charlie

Chelentano

Ciao

Closer

DA MANU

DUO Аzia

DUO Gastrobar

Entrée

Faces

Frantsuza Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Giallo

GooseGoose bistro

Harvest

Il Lago dei Cigni

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jam

Joli

Juan

Kira

Koi

Koza Well

La Biga

LAMB

MA

Mad

Made in China

Marso Polo

Matilde

Meal

Meat coin

Memo

Mia Strada

Michele

Mill

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Nama

Pame

Pavlova Grand Cafe

Percorso

Poly

Probka

R14

Reborn

Regions

Ro

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

Vakh

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Отели

Англетер

Астория

Гранд Отель Эмеральд

Скандинавия

CORINTHIA

Crown Hotel

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand Hotel Moika22

Hideout

Hotel Indigo

LOTTE

SO/ St. Petersburg

Sokos Hotel Palace Bridge

The Faces

Vasilievsky Hotel

Бутики

SUBBOTA

ДЛТ

Дом тканей Тиссура

Галерея бутиков Гранд Палас

DayNight

Кенгуру

Art Square Gallery

Владимир Михайлов галерея

Molecule

Медицинские центры/салоны красоты

СМ-Клиника

АБИА

БИЭМ

ГрандМед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Дом Красоты Sisley

Золотой Ручей

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent

Мать и Дитя

Мать и Дитя Лахта

МЕДИ

Меди Эстетик

МК Clinik Beauty

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Планета красоты

Art me beauty

Beauty Lounge

Chisla

Encore

Slay

X-Clinic

