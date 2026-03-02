Музей градозащиты на Захарьевской могут выселить из-за долгов

Правительство Петербурга расторгает договор аренды с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) из-за задолженности по аренде. Это следует из постановления арбитражного суда.

Иск о взыскании свыше 480 тысяч рублей долга и 490 тысяч рублей пени в пользу комитета имущественных отношений (КИО) суд принял еще в ноябре 2025 года. В январе суд решил взыскать с общества охраны памятников около 700 тысяч рублей. Хотя ВООПИиК обжалует это решение, оно уже вступило в силу. Музей может остаться без помещения в любой момент.

Как пишет «Деловой Петербург», сейчас стороны пытаются договориться о разрешении конфликта. Важную роль в переговорах играет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который обратился к губернатору Александру Беглову в конце 2025 года. Помещение на Захарьевской могут передать музею в безвозмездное пользование.

Центр культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского открыли в 2021 году с привлечением средств из Фонда президентских грантов. Красную ленту на церемонии открытия музея перерезал его сын археолога Михаил Пиотровский.

