Суд аннулировал договор аренды участка на берегу Галерной гавани

Участок площадью около 1 гектара расположен на берегу Галерной гавани, хотя официально числится по адресу Шкиперский проток. В 2008 году город передал эту узкую полоску земли под яхт-клуб. Спустя несколько лет в Петербурге начали продвигать проект плавучего квартала с хаусботами, однако позже у властей появились претензии к деятельности компании «Марина», сообщает издание «Деловой Петербург».

По версии правительства Петербурга, участок использовался не по назначению: для хранения катеров, размещения бытовых контейнеров и бытовок, а также складирования стройматериалов. В частности, там был обнаружен понтон с надписью «Бои на воде» и установленным рингом.

Суды по этому вопросу ведутся уже несколько лет в рамках разных процессов. Так, в августе 2024 года, по информации комитета по природопользованию, суд расторг договор аренды акватории. Текущий процесс начался после проверки того же месяца. Истцами выступили три комитета — имущественных отношений (КИО), по контролю за имуществом и по охране памятников, которые потребовали прекратить аренду земельного участка.

Суд первой инстанции отказал, посчитав, что размещенные объекты связаны с яхт-клубом. Однако в апелляции КИО указал, что на территории ведется строительство плавучих домов, а также зафиксировано хранение стройматериалов и мусорных контейнеров, что нарушает условия договора.

Один из инициаторов проекта водной застройки в Галерной гавани, Марат Асланов, заявил, что решение апелляции принято «под политическим давлением». По словам представителей компании, нарушений не было: все объекты размещены по договорам швартовки и принадлежат третьим лицам. Предприниматель отметил, что с 2014 года бизнес вложил свыше 100 млн рублей только в оборудование причальной стенки. Компания намерена обжаловать постановление суда.

Ранее мы рассказывали о том, что суд не разрешил возобновить строительство плавучих домов в Галерной гавани.

