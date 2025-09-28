Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Суд аннулировал договор аренды участка на берегу Галерной гавани

Договор аренды берегов Галерной гавани, где планировалось строительство плавучих домов, подлежит расторжению по решению суда. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил вердикт первой инстанции и постановил прекратить аренду участка, заключенную с ООО «Марина».

Дизайн-студия Horomystudio

Участок площадью около 1 гектара расположен на берегу Галерной гавани, хотя официально числится по адресу Шкиперский проток. В 2008 году город передал эту узкую полоску земли под яхт-клуб. Спустя несколько лет в Петербурге начали продвигать проект плавучего квартала с хаусботами, однако позже у властей появились претензии к деятельности компании «Марина», сообщает издание «Деловой Петербург». 

По версии правительства Петербурга, участок использовался не по назначению: для хранения катеров, размещения бытовых контейнеров и бытовок, а также складирования стройматериалов. В частности, там был обнаружен понтон с надписью «Бои на воде» и установленным рингом.

Суды по этому вопросу ведутся уже несколько лет в рамках разных процессов. Так, в августе 2024 года, по информации комитета по природопользованию, суд расторг договор аренды акватории. Текущий процесс начался после проверки того же месяца. Истцами выступили три комитета — имущественных отношений (КИО), по контролю за имуществом и по охране памятников, которые потребовали прекратить аренду земельного участка.

Суд первой инстанции отказал, посчитав, что размещенные объекты связаны с яхт-клубом. Однако в апелляции КИО указал, что на территории ведется строительство плавучих домов, а также зафиксировано хранение стройматериалов и мусорных контейнеров, что нарушает условия договора.

Один из инициаторов проекта водной застройки в Галерной гавани, Марат Асланов, заявил, что решение апелляции принято «под политическим давлением». По словам представителей компании, нарушений не было: все объекты размещены по договорам швартовки и принадлежат третьим лицам. Предприниматель отметил, что с 2014 года бизнес вложил свыше 100 млн рублей только в оборудование причальной стенки. Компания намерена обжаловать постановление суда.

Ранее мы рассказывали о том, что суд не разрешил возобновить строительство плавучих домов в Галерной гавани.
 

