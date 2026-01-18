Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ЦБ расширяет отчетность по трансграничным переводам физлиц

Банк России планирует получать от банков более детализированные сведения о зарубежных переводах частных клиентов — от оплат онлайн-сервисов до операций с цифровыми активами.

alexkich / Shutterstock.com

Банк России намерен усилить контроль за трансграничными переводами физических лиц, расширив объем данных, которые банки передают регулятору. Для этого ЦБ предлагает изменить действующую форму отчетности, сообщает «Интерфакс».

В случае принятия изменений банки будут указывать больше видов операций. В отчетность войдут данные об оплате компьютерных игр, онлайн-услуг и услуг связи, а также о штрафах, компенсациях ущерба, материальной помощи, страховых взносах и выплатах. Регулятор также предлагает отдельно детализировать платежи на маркетплейсах и сделки по покупке автомобилей.

Особое внимание Центробанк уделяет операциям с цифровыми активами. Планируется запрашивать более подробную информацию о покупке и продаже цифровой валюты, а также о сделках с утилитарными цифровыми правами.

Эксперты связывают инициативу ЦБ с подготовкой к будущему регулированию цифровых валют и стремлением повысить прозрачность операций, включая сделки с криптоактивами.

Кроме того, ЦБ предлагает обязать банки передавать сведения о резидентстве отправителя и получателя перевода, размере комиссии, способе, виде и источнике трансакции.

Ранее мы рассказывали, что ЦБ расширил перечень признаков мошеннических переводов.

