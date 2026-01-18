ЦБ расширяет отчетность по трансграничным переводам физлиц

Банк России намерен усилить контроль за трансграничными переводами физических лиц, расширив объем данных, которые банки передают регулятору. Для этого ЦБ предлагает изменить действующую форму отчетности, сообщает «Интерфакс».

В случае принятия изменений банки будут указывать больше видов операций. В отчетность войдут данные об оплате компьютерных игр, онлайн-услуг и услуг связи, а также о штрафах, компенсациях ущерба, материальной помощи, страховых взносах и выплатах. Регулятор также предлагает отдельно детализировать платежи на маркетплейсах и сделки по покупке автомобилей.

Особое внимание Центробанк уделяет операциям с цифровыми активами. Планируется запрашивать более подробную информацию о покупке и продаже цифровой валюты, а также о сделках с утилитарными цифровыми правами.

Эксперты связывают инициативу ЦБ с подготовкой к будущему регулированию цифровых валют и стремлением повысить прозрачность операций, включая сделки с криптоактивами.

Кроме того, ЦБ предлагает обязать банки передавать сведения о резидентстве отправителя и получателя перевода, размере комиссии, способе, виде и источнике трансакции.

