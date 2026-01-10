Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических переводов

Банк России с 1 января 2026 года расширяет список признаков, по которым банковские переводы могут быть признаны мошенническими. Это усилит защиту клиентов, но приведет к росту издержек банков.

KapiKupi / Shutterstock.com

Центробанк РФ существенно дополнил перечень признаков, указывающих на потенциально мошеннические операции. Об этом ранее сообщили в регуляторе.

В частности, к таким операциям будут относиться переводы через Систему быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей между собственными счетами в разных банках с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток. Также в список включены попытки внесения наличных на счет с использованием цифровой карты через банкомат, сообщают РИА Новости.

Признаками мошенничества будут считаться смена номера телефона для авторизаций в банковских онлайн-сервисах или на портале «Госуслуги» менее чем за 48 часов до перевода, использование клиентом нетипичного программного обеспечения или оператора связи при подключении к онлайн-банкингу, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с информацией из реестра переводов без согласия клиента.

Расширение перечня направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и снижение рисков мошенничества.

