Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Собака.ru - в ресторане «Перемена»!

Рассказываем, где всегда найти свежий выпуск журнала Собака.ru!

Мастхэв лучших заведений Петербурга! Шеф и ресторатор (Duo Band) Дмитрий Блинов открыл долгожданный новый ресторан «Перемена» на набережной Большой Невки. «Перемена» — это авторская русская кухня на каждый день, с понятными традиционными блюдами, которые должны стать каноническими, чтобы люди говорили: куриная котлета должна быть такая, как в «Перемене»! Нарядный, эстетичный, большой проект — читайте о нем в экслкюзиве Собака.ru и команды Duo Band. 

На первом этаже «Перемены» - берите новый выпуск Собака.ru с Юрием Колокольниковым на обложке.

Петроградская наб., 18

С этой ленинградской булочки началась «Перемена» — хит социальных сетей нового ресторана Блинова выносят горячей и с ложкой пломбира сверху

С этой ленинградской булочки началась «Перемена» — хит социальных сетей нового ресторана Блинова выносят горячей и с ложкой пломбира сверху

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: