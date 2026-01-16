Собака.ru - в ресторане «Перемена»!

Рассказываем, где всегда найти свежий выпуск журнала Собака.ru!

Мастхэв лучших заведений Петербурга! Шеф и ресторатор (Duo Band) Дмитрий Блинов открыл долгожданный новый ресторан «Перемена» на набережной Большой Невки. «Перемена» — это авторская русская кухня на каждый день, с понятными традиционными блюдами, которые должны стать каноническими, чтобы люди говорили: куриная котлета должна быть такая, как в «Перемене»! Нарядный, эстетичный, большой проект — читайте о нем в экслкюзиве Собака.ru и команды Duo Band.

На первом этаже «Перемены» - берите новый выпуск Собака.ru с Юрием Колокольниковым на обложке.

Петроградская наб., 18