В Петербурге 28 августа потеплеет и будет не так дождливо

В целом специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии ожидают в четверг облачную погоду с прояснениями, хотя местами пройдут кратковременные дожди.

Еще приятнее прогноз на пятницу — 29 августа в Петербурге не прогнозируются существенные осадки, а столбики термометров могут показать до +20°C.

«Сегодня на погоду в Северной столице начнет оказывать влияние северная периферия антициклона, – пишет в своем телеграм-канале ведущий эксперт погодного центра "Фобос" Михаил Леус, — В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут небольшие дожди».