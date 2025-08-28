Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге 28 августа потеплеет и будет не так дождливо

В четверг, 28 августа, в Петербурге наконец потеплеет. Как прогнозируют синоптики, воздух прогреется до +18°C. 

В целом специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии ожидают в четверг облачную погоду с прояснениями, хотя местами пройдут кратковременные дожди. 

Еще приятнее прогноз на пятницу — 29 августа в Петербурге не прогнозируются существенные осадки, а столбики термометров могут показать до +20°C. 

«Сегодня на погоду в Северной столице начнет оказывать влияние северная периферия антициклона, – пишет в своем телеграм-канале ведущий эксперт погодного центра "Фобос" Михаил Леус, —  В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут небольшие дожди».

