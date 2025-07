В «квартале писателей» пройдет большой гастрокультурный фестиваль. На весь уикенд! И вот его программа

Воскресенье, 20 июля

12:00-13:00. Выставка: Андрей Помулев, «Технo & Био» (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиация по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.

12:00-15:00. Поэтический бранч (Итальянский двор Mia Strada). Фритата Бродского, пицца Маяковского, «Апероль от Лили Брик». Живые чтения за столами.

13:00-16:00. Детский мастер-класс по линогравюре на выставке «Техно & Био» (​​Nikolay Evdokimov Gallery). 3 часа рисунка, вырезания по линолеуму и печати с художником и педагогом Давидом Березиным. Можно участвовать с родителями или оставить ребёнка с преподавателем на время занятия — галерея открыта для знакомства с экспозицией и библиотекой.

13:00-16:00.Кофейный Книжный Рейв (Food&Bar TechnoDöner)

16:00. Экскурсия по Дому Бадаева (Отель Akyan).

16:00. Лекция «Магический Петербург. Гадалки, медиумы, пророки» (Закрытый алкогольный клуб Адище города). Анна Ермакова расскажет о мистике города. Вход в секретный бар без FC и DC.

16:00-18:00. Выставка: Андрей Помулев, «Технo & Био» (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиация по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.

16:00-00:00. Марафон документального кино про поэтов Петербурга (Do Wine Bar/Do Immigration). В программе: «Анна Ахматова. Когда я читаю стихи…» (2015), «Мандельштам. Век-волкодав» (2008), «Линия жизни: Белла Ахмадулина» (2008), «Слуга» (1989)

17:00. Лекция про пиво и поэтов (Harry Not Original Pub). Что пили поэты Серебряного века, если говорить о пиве? Рассказывает Белка из We Are Local.

18:00-20:00. Лекция «Музыка и научная фантастика» (Магазин виниловых пластинок Washing Machine). Леонид Кравченко (What’s That Noise?) о музыке, вдохновлённой научно-фантастической литературой, культовых сай-фай-саундтреках, а также концептуальных записях, создающих собственные истории. Лекция будет дополнена визуальными материалами с кадрами из фильмов, знаковыми обложками и, конечно же, музыкой.

20:00. Спецвечер Хармса (Бар Soil). Кинопоказ фильма о Хармсе, спешл коктейли и блюда, вдохновлённые его творчеством.

20:00. Документальный стендап Ангелины Засенцевой «Ничего святого» (Театральная площадка Узел).

Вечером. Испанский вечер во дворе (Juan Cantina Espanola). Поэзия об Испании, живая гитара, паэлья с огня, открытый двор.

19:00-21:00. Финальный концерт фестиваля (АТС на Некрасова). Завершение фестиваля. В программе поэтические чтения и также акустические и камерные выступления от Gamlet, Nikita Ave и группы UGLI.

18+