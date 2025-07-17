В «квартале писателей» пройдет большой гастрокультурный фестиваль. На весь уикенд! И вот его программа

C 18 по 20 июля район между Маяковского и Кирочной станет площадкой для дегустаций, экскурсий, чтений и концертов. Участвуют все знаковые гастрообитатели квартала: Особняк Мясникова, «Полторы комнаты», TechnoDöner, Soil, «Авангард», рюмочная «Звонок» и еще более 20 резидентов. В роли «великих объединителей» локальных баров, галерей, книжных и театров выступили Артём Балаев (кабаре «Шум», «Вчера и навсегда», «Минутка»), Мария Федулина («У Ларисы») и творческое объединение Çava («Mia Strada», «Серж»). Все их проекты тоже в деле! Публикуем программу.
Пятница, 18 июля
12:00-18:00. Выставка «Техно & Био» Андрея Помулева (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиации и экскурсии по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.
12:00 и 15:00. Экскурсия по Особняку Мясникова. Гости не только познакомятся со старинными интерьерами и историей здания, но и побывают на поэтических чтениях в исполнении профессионального актера. Для участия необходимо приобрести билеты на сайте Особняка, в разделе афиша.
18:00-20:00. Closer Records: виниловый сет и рассказ о сцене (Магазин виниловых пластинок Washing Machine). В гостях Сергей Лебедев, владелец Closer Records (Аделаида, Австралия). Он расскажет о локальной сцене и специфике работы с винилом в Австралии, а также сыграет диджей-сет. Пластинки можно будет послушать и купить.
18:00-21:00. Экскурсия по арт-экспозиции бара (Do Wine Bar/Do Immigration). Сбор гостей в группы на экскурсию по экспозиции с питерскими художниками, представленными в баре. Условие участия: бокал игристого в руке.
19:00. Моноспектакль «1929» (Кабаре Шум). Паша Михайлов исполняет агитационные тексты Маяковского в формате моноспектакля.
19:00. Ужин и балет «Жизель» (Ресторан Le courage) В честь 130-летия Ольги Спесивцевой дадут ужин с фрагментами легендарного балета. Резерв столов по телефону: 8911-924-90-70
19:00. Виниловый сет от Валеры Дятлова (Бар Serge). Джаз на виниле от резидента фестиваля.
19:00. Лекция в рамках МастерФест (Театральная площадка Узел). Открытая лекция на тему «Как менялся театр и актерская игра в ХХ веке» от Вадима Максимова, театрального исследователя и куратора. Требуется регистрация на сайте театральной площадки.
19:30. Музыкально-поэтический вечер (Особняк Мясникова). Поэзия XIX-XX веков в сопровождении современной импровизационной музыки. В программе — Тютчев, Есенин, Пушкин, Мережковский, Берггольц, Набоков. Для участия необходимо приобрести билеты на сайте Особняка, в разделе афиша.
20:00. Стихи в парадной (Бар Витя). Поэтический вечер в настоящей петербургской парадной от Вани Пинженина.
21:00. Барная смена: Артем Пигарев (Закрытый алкогольный клуб Адище города). Историк и знаток петербургской богемы за стойкой. За пультом: Yoythyouth, Beautcherja и Lent Voler.
21:00-00:00. DJ-сет от Casablanca FM (Do Wine Bar/Do Immigration). Диско и олдскульный хаус от Casablanca FM.
21:30. Концерт Никиты Аве (Кабаре Шум). Каверы и авторские композиции на стихи поэтов Серебряного века.
22:00. Иннер, Аюна и Клюква (Бар Serge). Живое музыкальное выступление трёх артистов.
Коктейльный бар «Серж» от пати-консьержей и создателей самых нарядных вечеринок ÇAVA Disco
Суббота, 19 июля
Весь день. Дизайн-маркет (Дизайн-студия и бренд DELO). Участники: Solidwater Water for Home, Alvaar jewelry, Forced fun community, I make bags, PATISSONCHA, Ugly sweater club и Анны Рубан.
12:00-18:00. Выставка «Праздник» Дмитрия Сироткина (Dmitry Sirotkin Studio). Экспозиция в студии и выставочном пространстве художника. Медиации по выставке с куратором Николаем Евдокимовым и встреча с Дмитрием Сироткиным. Необходима регистрация на таймпад.
17:00-21:00. Виниловые диджей-сеты (Магазин виниловых пластинок Washing Machine). Виниловые диджей-сеты от создателей и резидентов Washing Machine, а так же специальные предложения для участников фестиваля.
17:00-19:00. Паблик-ток «К вопросу авторства в жизни и искусстве» (Бар Serge). Участвуют доктор философских наук, профессор СПбГУ Елена Каверина и филолог, директор Клуба продюсеров в сфере креативных индустрий Санкт-Петербурга Марина Бережная.
18:00-21:00. Лекция «Писатели, ходившие по центру Петербурга» (Do Wine Bar/Do Immigration). Лекция от Владимир Коваленко — писатель и основатель проекта «Большая читка».
19:00. Лекция Игоря Кузьмичева (Кабаре Шум). «Влияние Маяковского на ленинградский андеграунд»: от «левого фронта» до 1970-х.
21:00. Барная смена: Семен Некрасов (Закрытый алкогольный клуб Адище города). Искусствовед, краевед, сотрудник «Стрит-арт хранения» за стойкой. За пультом: Vitalik и Anton Mo.
21:00-00:00. DJ-сет от Zhogolmogol (Do Wine Bar/Do Immigration). Винтажный фанк, отобранный с вниманием к настроению и эпохе.
22:00. Никита Буч (Бар Serge). Электронная музыка, поэзия, интимный драйв.
Воскресенье, 20 июля
12:00-13:00. Выставка: Андрей Помулев, «Технo & Био» (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиация по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.
12:00-15:00. Поэтический бранч (Итальянский двор Mia Strada). Фритата Бродского, пицца Маяковского, «Апероль от Лили Брик». Живые чтения за столами.
13:00-16:00. Детский мастер-класс по линогравюре на выставке «Техно & Био» (Nikolay Evdokimov Gallery). 3 часа рисунка, вырезания по линолеуму и печати с художником и педагогом Давидом Березиным. Можно участвовать с родителями или оставить ребёнка с преподавателем на время занятия — галерея открыта для знакомства с экспозицией и библиотекой.
13:00-16:00.Кофейный Книжный Рейв (Food&Bar TechnoDöner)
16:00. Экскурсия по Дому Бадаева (Отель Akyan).
16:00. Лекция «Магический Петербург. Гадалки, медиумы, пророки» (Закрытый алкогольный клуб Адище города). Анна Ермакова расскажет о мистике города. Вход в секретный бар без FC и DC.
16:00-18:00. Выставка: Андрей Помулев, «Технo & Био» (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиация по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.
16:00-00:00. Марафон документального кино про поэтов Петербурга (Do Wine Bar/Do Immigration). В программе: «Анна Ахматова. Когда я читаю стихи…» (2015), «Мандельштам. Век-волкодав» (2008), «Линия жизни: Белла Ахмадулина» (2008), «Слуга» (1989)
17:00. Лекция про пиво и поэтов (Harry Not Original Pub). Что пили поэты Серебряного века, если говорить о пиве? Рассказывает Белка из We Are Local.
18:00-20:00. Лекция «Музыка и научная фантастика» (Магазин виниловых пластинок Washing Machine). Леонид Кравченко (What’s That Noise?) о музыке, вдохновлённой научно-фантастической литературой, культовых сай-фай-саундтреках, а также концептуальных записях, создающих собственные истории. Лекция будет дополнена визуальными материалами с кадрами из фильмов, знаковыми обложками и, конечно же, музыкой.
20:00. Спецвечер Хармса (Бар Soil). Кинопоказ фильма о Хармсе, спешл коктейли и блюда, вдохновлённые его творчеством.
20:00. Документальный стендап Ангелины Засенцевой «Ничего святого» (Театральная площадка Узел).
Вечером. Испанский вечер во дворе (Juan Cantina Espanola). Поэзия об Испании, живая гитара, паэлья с огня, открытый двор.
19:00-21:00. Финальный концерт фестиваля (АТС на Некрасова). Завершение фестиваля. В программе поэтические чтения и также акустические и камерные выступления от Gamlet, Nikita Ave и группы UGLI.
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