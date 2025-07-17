В «квартале писателей» пройдет большой гастрокультурный фестиваль. На весь уикенд! И вот его программа

Пятница, 18 июля

12:00-18:00. Выставка «Техно & Био» Андрея Помулева (Nikolay Evdokimov Gallery). Медиации и экскурсии по выставке с галеристом Николаем Евдокимовым. Необходима регистрация на таймпад.

12:00 и 15:00. Экскурсия по Особняку Мясникова. Гости не только познакомятся со старинными интерьерами и историей здания, но и побывают на поэтических чтениях в исполнении профессионального актера. Для участия необходимо приобрести билеты на сайте Особняка, в разделе афиша.

18:00-20:00. Closer Records: виниловый сет и рассказ о сцене (Магазин виниловых пластинок Washing Machine). В гостях Сергей Лебедев, владелец Closer Records (Аделаида, Австралия). Он расскажет о локальной сцене и специфике работы с винилом в Австралии, а также сыграет диджей-сет. Пластинки можно будет послушать и купить.

18:00-21:00. Экскурсия по арт-экспозиции бара (Do Wine Bar/Do Immigration). Сбор гостей в группы на экскурсию по экспозиции с питерскими художниками, представленными в баре. Условие участия: бокал игристого в руке.

19:00. Моноспектакль «1929» (Кабаре Шум). Паша Михайлов исполняет агитационные тексты Маяковского в формате моноспектакля.

19:00. Ужин и балет «Жизель» (Ресторан Le courage) В честь 130-летия Ольги Спесивцевой дадут ужин с фрагментами легендарного балета. Резерв столов по телефону: 8911-924-90-70

19:00. Виниловый сет от Валеры Дятлова (Бар Serge). Джаз на виниле от резидента фестиваля.

19:00. Лекция в рамках МастерФест (Театральная площадка Узел). Открытая лекция на тему «Как менялся театр и актерская игра в ХХ веке» от Вадима Максимова, театрального исследователя и куратора. Требуется регистрация на сайте театральной площадки.

19:30. Музыкально-поэтический вечер (Особняк Мясникова). Поэзия XIX-XX веков в сопровождении современной импровизационной музыки. В программе — Тютчев, Есенин, Пушкин, Мережковский, Берггольц, Набоков. Для участия необходимо приобрести билеты на сайте Особняка, в разделе афиша.

20:00. Стихи в парадной (Бар Витя). Поэтический вечер в настоящей петербургской парадной от Вани Пинженина.

21:00. Барная смена: Артем Пигарев (Закрытый алкогольный клуб Адище города). Историк и знаток петербургской богемы за стойкой. За пультом: Yoythyouth, Beautcherja и Lent Voler.

21:00-00:00. DJ-сет от Casablanca FM (Do Wine Bar/Do Immigration). Диско и олдскульный хаус от Casablanca FM.

21:30. Концерт Никиты Аве (Кабаре Шум). Каверы и авторские композиции на стихи поэтов Серебряного века.

22:00. Иннер, Аюна и Клюква (Бар Serge). Живое музыкальное выступление трёх артистов.