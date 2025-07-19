5 книг для тех, кто хочет разобраться в современной архитектуре, — выбор Олега Манова (FUTURA-Architects)

Ян Гейл «Города для людей»

Сложность: легкая (живой язык, минимум терминов)

Датский урбанист Ян Гейл объясняет, почему современные города стали неудобными для людей и как их можно улучшить. Книга полна примеров из разных стран, простых наблюдений и конкретных решений: как организация пешеходных улиц преобразила центр Копенгагена, почему скамейки, фонари и фасады зданий важнее ширины проезжей части; каким образом городской дизайн влияет на здоровье, счастье и социальные связи горожан. Издание отлично подходит для понимания основ человекоцентричности в урбанистике.

Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов»

Сложность: средняя (доступный язык с элементами социологического анализа)

Революционный труд крестной матери урбанистики: в книге Джейн Джейкобс впервые сформулировала четыре основных принципа планирования города для людей. Это смешанное использование территорий (жилье+офисы+магазины), здания разного возраста и стоимости, плотная концентрация жителей и короткие кварталы, создающие пешеходные маршруты. На примерах районов Нью-Йорка автор показывает, как слепое следование модернистским догмам — разделение функций, автомагистрали через город — уничтожает комфорт местных жителей.