5 книг для тех, кто хочет разобраться в современной архитектуре, — выбор Олега Манова (FUTURA-Architects)

Что читают эксперты в области архитектуры и урбанистики? Специально для Собака.ru архитектор и руководитель мастерской FUTURA-Architects Олег Манов составил список книг от популярных к сложным, сохраняя баланс между теорией, критикой и практикой: от революционного труда крестной матери урбанистики Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов» до манифеста «культуры переизбытка» Рема Колхаса «Нью-Йорк вне себя».
Ян Гейл «Города для людей»
Сложность: легкая (живой язык, минимум терминов)
Датский урбанист Ян Гейл объясняет, почему современные города стали неудобными для людей и как их можно улучшить. Книга полна примеров из разных стран, простых наблюдений и конкретных решений: как организация пешеходных улиц преобразила центр Копенгагена, почему скамейки, фонари и фасады зданий важнее ширины проезжей части; каким образом городской дизайн влияет на здоровье, счастье и социальные связи горожан. Издание отлично подходит для понимания основ человекоцентричности в урбанистике.
Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов»
Сложность: средняя (доступный язык с элементами социологического анализа)
Революционный труд крестной матери урбанистики: в книге Джейн Джейкобс впервые сформулировала четыре основных принципа планирования города для людей. Это смешанное использование территорий (жилье+офисы+магазины), здания разного возраста и стоимости, плотная концентрация жителей и короткие кварталы, создающие пешеходные маршруты. На примерах районов Нью-Йорка автор показывает, как слепое следование модернистским догмам — разделение функций, автомагистрали через город — уничтожает комфорт местных жителей.
Жан-Луи Коэн «Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и города XXI века»
Сложность: средняя (академический стиль, но с живыми примерами)
Всесторонний анализ трансформации архитектуры в условиях глобального капитализма от историка архитектуры Жана-Луи Коэна. Автор выделяет три ключевых тренда: архитектура как бренд, урбанизация как спектакль (Дубай, Лас-Вегас), социальное неравенство через пространство (геттоизация и закрытые сообщества). Он показывает, как соцсети превратили города в «декорации», где важна только фотогеничность. Особенно интересны главы о парадоксе: чем уникальнее здание, тем быстрее оно устаревает эстетически.
Рем Колхас «Нью-Йорк вне себя»
Сложность: высокая (теория, насыщенная архитектурными и культурными отсылками)
Лауреат премии Прицкера и венецианского Золотого льва Рем Колхас отказался от карьеры киносценариста и отправился в Лондон изучать архитектуру, а позднее — в США. Его наблюдения легли в основу издания «Нью-Йорк вне себя», изменившего восприятие современного мегаполиса. Это манифест «культуры переизбытка»: автор анализирует Нью-Йорк не как город в традиционном понимании, а как машину, производящую новые события. Колхас исследует, как небоскребы стали вертикальными городами, а урбанизм подчинился логике капитала.
Кристофер Александер «Язык шаблонов.Города. Здания. Строительство»
Сложность: высокая (системный подход)
Издание 1977 года — это попытка архитектора и дизайнера Кристофера Александера создать универсальную грамматику архитектуры, благодаря которой люди сами могли бы проектировать себе дома, улицы, а совместно с соседями улучшать свой район и даже город. Автор приводит 253 шаблона, образующих иерархию: микроуровень (уютные уголки), здания, городская ткань. Каждый шаблон включает проблему, дискурс о ней и решение. Есть и иллюстрации — от японских садов до итальянских площадей.
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