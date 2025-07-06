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Число вагонов в «Сапсанах» увеличено из-за роста пассажиропотока

Мера принята в связи с высоким спросом на билеты по маршрутам Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва. Вокзалы работают в штатном режиме.

alenka2194 / Shutterstock.com

На фоне роста числа пассажиров усилены меры безопасности и организовано дополнительное информирование.

«В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан»: на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774», — прокомментировали в пресс-службе ​​Октябрьской железной дороги.

Повышенная нагрузка на транспорт объясняется массовыми переносами, задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Значительная часть пассажиров перешла на железнодорожный транспорт — 6 июля билеты почти полностью исчезли из продажи.

Ранее мы рассказывали, что за последние сутки в аэропорту Пулково были отменены 87 рейсов, еще 36 задержаны.

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